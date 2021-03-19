Украина потеряла прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов
На сезон 2022/23
фото - Олександр Приходько
Украина завершила евросезон 2020/21. Кроме личных перспектив и интересов, команды отстаивали общие интересы страны. В частности, задачей на финишной прямой было опередить Шотландию и финишировать на одиннадцатом месте Таблицы коэффициентов. Тогда оставались бы шансы сохранить для Ассоциации прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.
Однако "Динамо" и "Шахтер" в 1/8-й финала Лиги Европы проиграли четыре матча из четырех, поэтому Шотландия удержала Украину за спиной. Способствовало такому прогрессу этой страны сильное выступление "Рейнджерс" (девять побед и три ничьи в тринадцати матчах Лиги Европы). В итоге Шотландия опередила Украину на 0,275 очка.
Примечательно, что в ответном матче 1/8-й финала ЛЕ "Рейнджерс" проиграл "Славии", вылетел из турнира, и Украине нужно было всего-навсего два очка в двух последних матчах. То есть, одна победа (с любым счетом) или две ничьи. Но нет.
Итог: впервые с 2008-го года Украина финишировала в Таблице коэффициентов ниже девятого места. Точнее, на двенадцатой позиции, которая означает потерю прямого места в групповом этапе Лиги чемпионов 2022/23. Теперь и чемпиону, и вице-чемпиону придется проходить квалификацию.
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