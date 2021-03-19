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Украина потеряла прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов

Рейтинг УЕФА
(1 голосов)

На сезон 2022/23

Украина потеряла прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Украина завершила евросезон 2020/21. Кроме личных перспектив и интересов, команды отстаивали общие интересы страны. В частности, задачей на финишной прямой было опередить Шотландию и финишировать на одиннадцатом месте Таблицы коэффициентов. Тогда оставались бы шансы сохранить для Ассоциации прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Однако "Динамо" и "Шахтер" в 1/8-й финала Лиги Европы проиграли четыре матча из четырех, поэтому Шотландия удержала Украину за спиной. Способствовало такому прогрессу этой страны сильное выступление "Рейнджерс" (девять побед и три ничьи в тринадцати матчах Лиги Европы). В итоге Шотландия опередила Украину на 0,275 очка.

Примечательно, что в ответном матче 1/8-й финала ЛЕ "Рейнджерс" проиграл "Славии", вылетел из турнира, и Украине нужно было всего-навсего два очка в двух последних матчах. То есть, одна победа (с любым счетом) или две ничьи. Но нет.

Итог: впервые с 2008-го года Украина финишировала в Таблице коэффициентов ниже девятого места. Точнее, на двенадцатой позиции, которая означает потерю прямого места в групповом этапе Лиги чемпионов 2022/23. Теперь и чемпиону, и вице-чемпиону придется проходить квалификацию.

Читайте такожВсе особенности борьбы в Таблице коэффициентов и квота Украины в еврокубках - в телеграм-канале >>>

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В статье: коэффициенты
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Комментарии (9)
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Szalony Chomik (Донецьк)
19.03.2021 в 01:08
На самом деле не катастрофа, этот сезон заранее и виделся самым тяжелым с точки зрения борьбы в ТК за ЛЧ, своеобразное наше "дно" в ТК, которое мы все же успешно прошли. Заранее было понятно что в этом сезоне мы прямую путевку в ЛЧ потеряем, на деле же претендовали на нее до последнего. Уже в 2021/22 и 22/23 у нас неплохие позиции ее отыграть. 11-е место должны удержать и за 10-е побороться. Но просто реально обидно именно так на финальном флажке Шотландии уступать, которая к тому же в следующем сезоне явно сдаст, учитывая что у них делитель уже "5" будет, а не 4.
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+2
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Динамо-машина (Киев)
19.03.2021 в 01:50
Согласен, не самое страшное "дно", учитывая все проблемы Украины в социально-економической, политической и военной сферах. А все это отображается на спорте. Вопрос в том, что пока у нас не будет реальной третьей силы в еврокубках, а в идеале и четвёртой (как было с Металлистом и Днепром), нас нечего рассчитывать на твёрдое 8-10 места. И мы не сможем навязать борьбу тем же Нидерландам. А возможно и Бельгии с Австрией будем проигрывать. У всех этих стран есть по 3 стабильных бойца. А у нас только 2, при всем уважении к Заре, не выглядит она пока что уверенно в Европе, так, отдельные вспышки. Поэтому и боремся с Шотландией, у которой тоже только Селтик и Рейнджерс. А боремся за то, что раньше было для нас обыденным.
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0
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Szalony Chomik (Донецьк)
19.03.2021 в 01:06
Такой подарок от "непотопляемого" Рейнджерс и так бездарно сегодня ШХ и ДК слились...
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+2
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skrudch (Донецьк,Ясіня)
19.03.2021 в 00:57
Мда...Тепер вже і за чемпіонство не так битися будуть)))
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0
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Szalony Chomik (Донецьк)
19.03.2021 в 01:09
Ну теоретично для чемпіона суперники у кваліфікації ЛЧ все ж будуть набагато легші, ніж для віце-чемпіона
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ДВ (Одесса)
19.03.2021 в 00:46
Будут ответственнее подходить к матчам. К Лугано например
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+1
0
TarasLviv2019 (LVIV)
19.03.2021 в 01:22
Не було Луческу тоді..він би виписав всім футболівстам. бігали б, старалися б.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
19.03.2021 в 00:41
Отлично.
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0
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.03.2021 в 00:39
Некому там играть.
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0
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