Украина потеряла прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов

Украина завершила евросезон 2020/21. Кроме личных перспектив и интересов, команды отстаивали общие интересы страны. В частности, задачей на финишной прямой было опередить Шотландию и финишировать на одиннадцатом месте Таблицы коэффициентов. Тогда оставались бы шансы сохранить для Ассоциации прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Однако "Динамо" и "Шахтер" в 1/8-й финала Лиги Европы проиграли четыре матча из четырех, поэтому Шотландия удержала Украину за спиной. Способствовало такому прогрессу этой страны сильное выступление "Рейнджерс" (девять побед и три ничьи в тринадцати матчах Лиги Европы). В итоге Шотландия опередила Украину на 0,275 очка.

Примечательно, что в ответном матче 1/8-й финала ЛЕ "Рейнджерс" проиграл "Славии", вылетел из турнира, и Украине нужно было всего-навсего два очка в двух последних матчах. То есть, одна победа (с любым счетом) или две ничьи. Но нет.