Таблица коэффициентов УЕФА. Так низко мы не падали давно

Итак, факт: Украина завершила для себя евросезон, финишировала на двенадцатом месте Таблицы коэффициентов и потеряла прямое место в группе Лиги чемпионов 2022/23.

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После боя кулаками не машут, однако нельзя не отметить того нюанса, что эта важная борьба с Шотландией (за одиннадцатое место) происходила буквально на носовом платке. "Рейнджерс" свой ответный матч 1/8-й финала Лиги Европы проиграл и вылетел, но добыл максимум с "Антверпеном" и ничью в первом поединке со "Славией", поэтому держал Украину за спиной. На каких-то 0,275 балла, но все же... Обидно, ведь ситуацию кардинально изменила бы хотя бы одна победа "Динамо" или "Шахтера" в последних матчах этих команд (с любым счетом). Или же две ничьи.

Надо понимать, что одиннадцатое место, за которое боролись с Шотландией, тоже не гарантирует прямого места в группе Лиги чемпионов, но может подарить такой бонус, если последнюю Лигу чемпионов выиграет команда, квалифицировавшаяся в групповой этап через чемпионат. На этот бонус будет надеяться Шотландия, мы же констатируем, что впервые с 2008-го года упали так низко – ниже девятого места в Таблице коэффициентов.

В сезоне 2022/23 чемпион Украины стартует с плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов (путь чемпионов), а вице-чемпион – со второго квалификационного раунда (путь представителей лиг). Поэтому разница между первым и вторым местами УПЛ все же остается. Хотя цена чемпионства теперь немного уменьшенная.

Из конкурентов на неделе выиграл только "Аякс" (2:0 над "Янг Бойз"). Собственно, за ним следим и дальше с прицелом на следующий сезон. Его Украина начнет на одиннадцатом месте в ТК, отставая от Австрии на 0,85 балла, от Шотландии – на 1,400, от России – на 1,582. И от Нидерландов минимум на 2,300, но этот показатель еще может измениться, если "Аякс" и дальше будет набирать очки в этом сезоне. То есть, летом начнется новая фаза борьбы – на этот раз за 7-8-ю позицию. У Шотландии, кстати, уже будет пять команд, поэтому баллы будут делиться на пять, а не на четыре, как в этом году.

Скріншот - kassiesa.net

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В сезонном рейтинге (коэффициент 2020/21) Украина пока десятая, но со спины есть угроза от Чехии, которая усилиями "Славии" еще может опередить нашу Ассоциацию. Жаль, что не удалось дотянуться до Израиля – он впереди всего на 0,2 балла. Несмотря на то, что Украина упала в ТК так низко, сезон нельзя считать провальным. Ведь коэффициент 6,800 – третий лучший за пятилетку.

"Динамо" и "Шахтер" набрали почти поровну – 13,5 и 14 очков соответственно. "Заря" так и не побила личный рекорд по вкладу в Таблицу коэффициентов – четыре балла. "Колос" и "Десна" в сумме принесли 2,5.

А вообще, чтобы эта борьба за высокие позиции в ТК была для нас проще, нужно иметь еще хотя бы одну команду, способную выходить из группы. Потому что после исчезновения "Днепра", "Металлиста" и упадка "Черноморца", почти все держится на плечах только двух грандов. Поэтому это падение является логическим следствием тех процессов, что в последние годы происходили в украинском футболе.

Но после падений бывают подъемы. На это и надеемся.