Таблица коэффициентов УЕФА. Так низко мы не падали давно
Прямое место в группе Лиги чемпионов потеряно
фото - Олександр Приходько
Итак, факт: Украина завершила для себя евросезон, финишировала на двенадцатом месте Таблицы коэффициентов и потеряла прямое место в группе Лиги чемпионов 2022/23.
После боя кулаками не машут, однако нельзя не отметить того нюанса, что эта важная борьба с Шотландией (за одиннадцатое место) происходила буквально на носовом платке. "Рейнджерс" свой ответный матч 1/8-й финала Лиги Европы проиграл и вылетел, но добыл максимум с "Антверпеном" и ничью в первом поединке со "Славией", поэтому держал Украину за спиной. На каких-то 0,275 балла, но все же... Обидно, ведь ситуацию кардинально изменила бы хотя бы одна победа "Динамо" или "Шахтера" в последних матчах этих команд (с любым счетом). Или же две ничьи.
Надо понимать, что одиннадцатое место, за которое боролись с Шотландией, тоже не гарантирует прямого места в группе Лиги чемпионов, но может подарить такой бонус, если последнюю Лигу чемпионов выиграет команда, квалифицировавшаяся в групповой этап через чемпионат. На этот бонус будет надеяться Шотландия, мы же констатируем, что впервые с 2008-го года упали так низко – ниже девятого места в Таблице коэффициентов.
В сезоне 2022/23 чемпион Украины стартует с плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов (путь чемпионов), а вице-чемпион – со второго квалификационного раунда (путь представителей лиг). Поэтому разница между первым и вторым местами УПЛ все же остается. Хотя цена чемпионства теперь немного уменьшенная.
Из конкурентов на неделе выиграл только "Аякс" (2:0 над "Янг Бойз"). Собственно, за ним следим и дальше с прицелом на следующий сезон. Его Украина начнет на одиннадцатом месте в ТК, отставая от Австрии на 0,85 балла, от Шотландии – на 1,400, от России – на 1,582. И от Нидерландов минимум на 2,300, но этот показатель еще может измениться, если "Аякс" и дальше будет набирать очки в этом сезоне. То есть, летом начнется новая фаза борьбы – на этот раз за 7-8-ю позицию. У Шотландии, кстати, уже будет пять команд, поэтому баллы будут делиться на пять, а не на четыре, как в этом году.
Скріншот - kassiesa.net
***
В сезонном рейтинге (коэффициент 2020/21) Украина пока десятая, но со спины есть угроза от Чехии, которая усилиями "Славии" еще может опередить нашу Ассоциацию. Жаль, что не удалось дотянуться до Израиля – он впереди всего на 0,2 балла. Несмотря на то, что Украина упала в ТК так низко, сезон нельзя считать провальным. Ведь коэффициент 6,800 – третий лучший за пятилетку.
"Динамо" и "Шахтер" набрали почти поровну – 13,5 и 14 очков соответственно. "Заря" так и не побила личный рекорд по вкладу в Таблицу коэффициентов – четыре балла. "Колос" и "Десна" в сумме принесли 2,5.
А вообще, чтобы эта борьба за высокие позиции в ТК была для нас проще, нужно иметь еще хотя бы одну команду, способную выходить из группы. Потому что после исчезновения "Днепра", "Металлиста" и упадка "Черноморца", почти все держится на плечах только двух грандов. Поэтому это падение является логическим следствием тех процессов, что в последние годы происходили в украинском футболе.
Но после падений бывают подъемы. На это и надеемся.
|Страна
Клубы (турнир)
|Очки
|Осталось
|16/17
|17/18
|18/19
|19/20
|20/21
|Общий
|+/-
|1
|Англия
|136.5
|5/7
|14.928
|20.071
|22.642
|18.571
|19.500
|95.712
|Манчестер Сити (ЛЧ)
|25.0
|Челси (ЛЧ)
|24.0
|Ливерпуль (ЛЧ)
|23.0
|Тоттенхэм (ЛЕ)
|19.5
|выбыл
|Арсенал (ЛЕ)
|18.0
|Манчестер Юнайтед (ЛЧ/ЛЕ)
|17.0
|Лестер (ЛЕ)
|10.0
|выбыл
|2
|Испания
|121.5
|3/7
|20.142
|19.714
|19.571
|18.928
|17.357
|95.712
|Реал (ЛЧ)
|21.0
|Барселона (ЛЧ)
|20.0
|выбыл
|Вильярреал (ЛЕ)
|20.0
|Севилья (ЛЧ)
|19.0
|выбыл
|Гранада (ЛЕ)
|17.5
|Атлетико (ЛЧ)
|16.0
|выбыл
|Реал Сосьедад (ЛЕ)
|8.0
|выбыл
|3
|Италия
|108
|1/7
|14.250
|17.333
|12.642
|14.928
|15.428
|74.581
|Ювентус (ЛЧ)
|21.0
|выбыл
|Рома (ЛЕ)
|18.0
|Аталанта (ЛЧ)
|17.0
|выбыл
|Лацио (ЛЧ)
|17.0
|выбыл
|Милан (ЛЕ)
|16.0
|выбыл
|Наполи (ЛЕ)
|10.0
|выбыл
|Интер (ЛЧ)
|9.0
|выбыл
|4
|Германия
|104.5
|2/7
|14.571
|9.857
|15.214
|18.714
|14.928
|73.284
|Бавария (ЛЧ)
|25.0
|Боруссия (Дортмунд) (ЛЧ)
|22.0
|РБ Лейпциг (ЛЧ)
|17.0
|выбыл
|Боруссия Менхенгладбах (ЛЧ)
|15.0
|выбыл
|Хоффенхайм (ЛЕ)
|12.0
|выбыл
|Байер (ЛЕ)
|10.0
|выбыл
|Вольфсбург (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|5
|Франция
|44.5
|1/6
|14.416
|11.500
|10.583
|11.666
|7.416
|55.581
|ПСЖ (ЛЧ)
|21.0
|Лилль (ЛЕ)
|8.0
|выбыл
|Марсель (ЛЧ)
|6.0
|выбыл
|Ренн (ЛЧ)
|5.0
|выбыл
|Реймс (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Ницца (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|6
|Португалия
|46
|1/5
|8.083
|9.666
|10.900
|10.300
|9.200
|48.149
|Порто (ЛЧ)
|21.0
|Бенфика (ЛЧ/ЛЕ)
|10.5
|выбыл
|Брага (ЛЕ)
|9.0
|выбыл
|Рио Аве (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Спортинг (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|7
|Нидерланды
|45
|1/5
|9.100
|2.900
|8.600
|9.400
|9.000
|39.000
|Аякс (ЛЧ/ЛЕ)
|18.0
|ПСВ (ЛЕ)
|13.0
|выбыл
|АЗ (ЛЧ/ЛЕ)
|8.0
|выбыл
|Фейеноорд (ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Виллем II (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|8
|Россия
|26
|0/6
|9.200
|12.600
|7.583
|4.666
|4.333
|38.382
|Краснодар (ЛЧ/ЛЕ)
|10.0
|выбыл
|Локомотив (Москва) (ЛЧ)
|7.0
|выбыл
|Зенит (ЛЧ)
|5.0
|выбыл
|ЦСКА (Москва) (ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Динамо (Москва) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Ростов (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|9
|Бельгия
|30
|0/5
|12.500
|2.600
|7.800
|7.600
|6.000
|36.500
|Брюгге (ЛЧ/ЛЕ)
|11.0
|выбыл
|Антверпен (ЛЕ)
|8.0
|выбыл
|Стандард (ЛЕ)
|7.5
|выбыл
|Шарлеруа (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Гент (ЛЧ/ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|10
|Австрия
|33.5
|0/5
|7.375
|9.750
|6.200
|5.800
|6.700
|35.825
|ЛАСК (ЛЕ)
|10.0
|выбыл
|Зальцбург (ЛЧ/ЛЕ)
|9.0
|выбыл
|Рапид (Вена) (ЛЧ/ЛЕ)
|7.0
|выбыл
|Вольфсбергер (ЛЕ)
|7.0
|выбыл
|TSV Hartberg (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|11
|Шотландия
|34
|0/4
|4.375
|4.000
|6.750
|9.750
|8.500
|33.375
|Рейнджерс (ЛЕ)
|19.5
|выбыл
|Селтик (ЛЧ/ЛЕ)
|8.0
|выбыл
|Абердин (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Мазервел (ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|12
|Украина
|34
|0/5
|5.500
|8.000
|5.600
|7.200
|6.800
|33.100
|Шахтер (ЛЧ/ЛЕ)
|14.0
|выбыл
|Динамо (Киев) (ЛЧ/ЛЕ)
|13.5
|выбыл
|Заря (ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Колос (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Десна (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|13
|Турция
|15.5
|0/5
|9.700
|6.800
|5.500
|5.000
|3.100
|30.100
|Истанмбул ББ (ЛЧ)
|6.0
|выбыл
|Сивасспор (ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Галатасарай (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Бешикташ (ЛЧ/ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Аланьяспор (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|14
|Дания
|16.5
|0/4
|8.500
|5.250
|4.875
|5.125
|4.125
|27.875
|Митьюлланд (ЛЧ)
|10.5
|выбыл
|Копенгаген (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Орхус (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Сеннерйюск (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|15
|Кипр
|16
|0/4
|5.500
|7.000
|6.125
|5.125
|4.000
|27.750
|Омония (ЛЧ/ЛЕ)
|7.5
|выбыл
|Апоэль (Никосиа) (ЛЕ)
|4.5
|выбыл
|Аполлон (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Анортосис (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|16
|Сербия
|22
|0/4
|2.875
|6.375
|6.000
|6.000
|5.500
|26.750
|Црвена Звезда (ЛЧ/ЛЕ)
|15.5
|выбыл
|Партизан (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|TSC Backa Topola (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Войводина (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|17
|Чехия
|32
|1/5
|5.500
|5.500
|6.500
|2.500
|6.400
|26.400
|Славия (ЛЧ/ЛЕ)
|15.5
|Слован (ЛЕ)
|9.5
|выбыл
|Спарта (ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Виктория Пльзень (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Яблонец (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|18
|Хорватия
|29.5
|1/5
|5.125
|5.125
|5.750
|4.375
|5.900
|26.275
|Динамо (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ)
|20.0
|Риека (ЛЕ)
|6.0
|выбыл
|Хайдук (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Локомотив (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Осиек (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|19
|Швейцария
|20.5
|0/4
|4.300
|6.500
|3.900
|6.400
|5.125
|26.225
|Янг Бойз (ЛЧ/ЛЕ)
|14.5
|выбыл
|Базель (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Серветт (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Санкт-Галлен (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|20
|Греция
|25.5
|0/5
|5.800
|5.100
|5.100
|4.900
|5.100
|26.000
|Олимпиакос (ЛЧ/ЛЕ)
|11.5
|выбыл
|ПАОК (ЛЧ/ЛЕ)
|8.0
|выбыл
|АЕК (ЛЕ)
|5.0
|выбыл
|OFI Heraklion (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Арис (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|21
|Израиль
|28
|0/4
|6.750
|5.625
|2.625
|2.375
|7.000
|24.375
|Маккаби (Тель-Авив) (ЛЧ/ЛЕ)
|12.5
|выбыл
|Хапоэль Беер-Шева (ЛЕ)
|10.0
|выбыл
|Маккаби (Хайфа) (ЛЕ)
|5.0
|выбыл
|Бейтар (Иерусалим) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|22
|Норвегия
|26
|0/4
|1.375
|4.000
|5.375
|3.750
|6.500
|21.000
|Мельде (ЛЧ/ЛЕ)
|17.0
|выбыл
|Русенборг (ЛЕ)
|5.0
|выбыл
|Буде-Глимт ()
|3.5
|выбыл
|Викинг (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|23
|Швеция
|10
|0/4
|2.750
|5.375
|4.125
|5.750
|2.500
|20.500
|Мальме (ЛЕ)
|5.0
|выбыл
|Юргорден (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Хаммарбю (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Гетеборг (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|24
|Болгария
|16
|0/4
|4.250
|4.000
|4.000
|4.125
|4.000
|20.375
|ЦСКА (София) (ЛЕ)
|10.0
|выбыл
|Лудогорец Разград (ЛЧ/ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Локомотив Пловдив (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Славия (София) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|25
|Румыния
|15
|0/4
|3.300
|2.900
|2.375
|5.875
|3.750
|18.200
|Клуж (ЛЧ/ЛЕ)
|9.5
|выбыл
|Стяуа (ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Ботошани (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Университатя Крайова (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|26
|Азербайджан
|10
|0/4
|4.250
|4.375
|2.375
|3.375
|2.500
|16.875
|Карабах (ЛЧ/ЛЕ)
|6.5
|выбыл
|Нефтчи (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Кешля (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Сумгаит (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|27
|Казахстан
|4
|0/4
|2.750
|4.250
|4.250
|3.375
|1.000
|15.625
|Кайрат (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Астана (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Ордабасы (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Kaysar Kyzylorda (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|28
|Венгрия
|17
|0/4
|1.875
|1.625
|3.250
|4.500
|4.250
|15.500
|Ференцварош (ЛЧ)
|10.5
|выбыл
|Фехервар (ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Гонвед (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Академия Пушкаша (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|29
|Беларусь
|6
|0/4
|3.000
|3.250
|5.000
|2.500
|1.500
|15.250
|Динамо Брест (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Шахтер Солигорск (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Динамо (Минск) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|БАТЭ (Борисов) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|30
|Польша
|16
|0/4
|3.875
|2.875
|2.250
|2.125
|4.000
|15.125
|Лех (Познань) (ЛЕ)
|8.0
|выбыл
|Легия (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Пяст (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Краковия (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|31
|Словения
|9
|0/4
|2.250
|4.625
|3.125
|2.000
|2.250
|14.250
|Мура (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Целе (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Олимпия (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Марибор (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|32
|Словакия
|6
|0/4
|2.125
|1.875
|5.125
|3.000
|1.500
|13.625
|ДАК Дунайска Стреда (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Слован (ЛЧ/ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Жилина (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Ружемборок (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|33
|Лихтенштейн
|0.5
|0/1
|2.500
|2.000
|1.500
|2.500
|0.500
|9.000
|Вадуц (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|34
|Литва
|6.5
|0/4
|0.500
|2.375
|2.625
|1.625
|1.625
|8.750
|Тракай (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Жальгирис (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Судува (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Жальгирис (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|35
|Люксембург
|4
|0/4
|0.750
|0.875
|2.625
|3.000
|1.000
|8.250
|Прогрес (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Фола (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Дифферданж (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Union Titus Pétange (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|36
|Босния-Герцеговина
|10.5
|0/4
|0.500
|1.375
|2.000
|1.500
|2.625
|8.000
|Зриньски (ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|ФК Сараево (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Борац Баня-Лука (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Железничар (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|37
|Ирландия
|7.5
|0/4
|2.625
|1.125
|1.000
|1.250
|1.875
|7.875
|Дандолк (ЛЧ/ЛЕ)
|4.5
|выбыл
|Шэмрок Роверс (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Богемианс (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Дерри Сити (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|38
|Северная Македония
|7
|0/4
|1.250
|3.125
|1.000
|0.500
|1.750
|7.625
|Шкендия (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Ренова (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Силекс (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Шкупи (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|39
|Армения
|5.5
|0/4
|1.125
|0.625
|1.500
|2.750
|1.375
|7.375
|Арарат-Армения (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Алашкерт (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Ширак (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|FC Noah (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|40
|Латвия
|5.5
|0/4
|1.375
|0.750
|1.625
|2.250
|1.375
|7.375
|Рига (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Вентспилс (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Рига (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Valmieras FK (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|41
|Албания
|8
|0/4
|0.875
|2.625
|1.000
|0.750
|2.000
|7.250
|Тирана (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Кукес (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Теута (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Лачи (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|42
|Северная Ирландия
|8.5
|0/3
|0.500
|0.750
|0.500
|2.375
|2.833
|6.958
|Колрейн (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Линфилд (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Гленторан (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|43
|Грузия
|7
|0/4
|1.125
|0.125
|1.625
|2.250
|1.750
|6.875
|Локомотив Тбилиси (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Динамо (Тбилиси) (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Динамо (Батуми) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Сабуртало (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|44
|Финляндия
|5.5
|0/4
|1.750
|1.250
|0.875
|1.625
|1.375
|6.875
|Куопио (ЛЧ/ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Ilves Tampere (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Интер (Турку) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Хонка (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|45
|Молдова
|5.5
|0/4
|0.875
|2.750
|1.125
|0.750
|1.375
|6.875
|Шериф (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Sfântul Gheorghe (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Динамо-Авто Тирасполь (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Петрокуб (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|46
|Мальта
|6
|0/4
|1.250
|1.375
|1.500
|0.750
|1.500
|6.375
|Флориана (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Хайбернианс (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Валетта (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Sirens FC (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|47
|Фарерские острова
|11
|0/4
|0.375
|0.750
|1.125
|1.125
|2.750
|6.125
|Б-36 (ЛЕ)
|4.5
|выбыл
|Клаксвик (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Рунавик (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Торсхавн (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|48
|Косово
|5.5
|0/3
|0.000
|0.000
|2.500
|1.500
|1.833
|5.833
|Дрита (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|SC Gjilani (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Приштина (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|49
|Гибралтар
|5
|0/3
|1.500
|0.500
|1.000
|1.000
|1.666
|5.666
|Линкольн (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Европа (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|St Joseph's FC (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|50
|Черногория
|6.5
|0/4
|0.875
|1.125
|0.375
|1.000
|1.625
|5.000
|Будучность (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Зета (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Искра Даниловград (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Сутьеска (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|51
|Уэльс
|6
|0/4
|1.000
|0.500
|1.000
|1.000
|1.500
|5.000
|Нью Сэйнтс (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Бала Таун (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Connah's Quay (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Барри Таун (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|52
|Исландия
|2.5
|0/4
|1.000
|1.125
|1.500
|0.625
|0.625
|4.875
|Рейкьявик (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Викингур (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Брейдаблик (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Хафнарфьордур (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|53
|Эстония
|5.5
|0/4
|1.375
|0.625
|0.500
|0.875
|1.375
|4.750
|Флора (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Левадия (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Paide Linnameeskond (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Калью (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|54
|Андорра
|2
|0/3
|0.166
|0.166
|0.833
|1.500
|0.666
|3.331
|ФК Санта-Колома (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Энгордани (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Inter Club d'Escaldes (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|55
|Сан-Марино
|1.5
|0/3
|0.000
|0.166
|0.500
|0.000
|0.500
|1.166
|Тре Пенне (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Фиорита (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Тре Фиори (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|выбыл
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