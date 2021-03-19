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Минус Украина, Шотландия и еще тройка стран. В еврокубках осталось девять активных Ассоциаций

Рейтинг УЕФА
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Не только представители топ-чемпионатов

Минус Украина, Шотландия и еще тройка стран. В еврокубках осталось девять активных Ассоциаций

UA-Футбол
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После 1/16-й финала Лиги Европы (первый весенний раунд на вылет) активными в Еврокубках оставались четырнадцать стран. После матчей 1/8-й финала ЛЧ и ЛЕ еще пять Ассоциаций лишились своих последних представителей. Это Украина, Шотландия, Норвегия, Греция и Швейцария. Они присоединились к компании 41-й "неактивной" в еврокубках страны: Казахстан, Лихтенштейн, Люксембург, Северная Ирландия, Гибралтар, Уэльс, Исландия, Андорра, Сан-Марино, Словения, Словакия, Литва, Северная Македония, Латвия, Грузия, Молдова, Мальта, Косово, Черногория, Швеция, Беларусь, Босния и Герцеговина, Армения, Албания, Финляндия, Фарерские острова, Эстония, Дания, Венгрия, Турция, Ирландия, Румыния, Кипр, Болгария, Азербайджан, Польша, Россия, Бельгия, Австрия, Израиль и Сербия.

Теперь неактивных Ассоциаций 46.

В еврокубковой игре остаются еще девять ассоциаций:

  • Англия (пять команд);
  • Испания (три команды);
  • Германия (две команды);
  • Италия (одна команда);
  • Франция (одна команда);
  • Португалия (одна команда);
  • Нидерланды (одна команда);
  • Хорватия (одна команда);
  • Чехия (одна команда).

Ниже всех среди активных участников в Таблице коэффициентов стоят хорваты (восемнадцатое место).

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В статье: коэффициенты
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