Минус Украина, Шотландия и еще тройка стран. В еврокубках осталось девять активных Ассоциаций
Не только представители топ-чемпионатов
После 1/16-й финала Лиги Европы (первый весенний раунд на вылет) активными в Еврокубках оставались четырнадцать стран. После матчей 1/8-й финала ЛЧ и ЛЕ еще пять Ассоциаций лишились своих последних представителей. Это Украина, Шотландия, Норвегия, Греция и Швейцария. Они присоединились к компании 41-й "неактивной" в еврокубках страны: Казахстан, Лихтенштейн, Люксембург, Северная Ирландия, Гибралтар, Уэльс, Исландия, Андорра, Сан-Марино, Словения, Словакия, Литва, Северная Македония, Латвия, Грузия, Молдова, Мальта, Косово, Черногория, Швеция, Беларусь, Босния и Герцеговина, Армения, Албания, Финляндия, Фарерские острова, Эстония, Дания, Венгрия, Турция, Ирландия, Румыния, Кипр, Болгария, Азербайджан, Польша, Россия, Бельгия, Австрия, Израиль и Сербия.
Теперь неактивных Ассоциаций 46.
В еврокубковой игре остаются еще девять ассоциаций:
- Англия (пять команд);
- Испания (три команды);
- Германия (две команды);
- Италия (одна команда);
- Франция (одна команда);
- Португалия (одна команда);
- Нидерланды (одна команда);
- Хорватия (одна команда);
- Чехия (одна команда).
Ниже всех среди активных участников в Таблице коэффициентов стоят хорваты (восемнадцатое место).
Популярное сейчас
- Опять Бавария - ПСЖ. Состоялась жеребьевка 1/4 и полуфинала Лиги Чемпионов
- Бущан - о вылете из ЛЕ: Уверен, что в следующем сезоне Динамо будут ждать успехи
- Вылет Шахтера и Динамо из Лиги Европы, сборная Украины останется в Киеве. Главные новости за 18 марта
- Таблица коэффициентов УЕФА. Так низко мы не падали давно
- На фоне замечаний от жены: Александр Зинченко потроллил своих собак футбольным мячом
- Сексуальные тренеры. Яркие фитнес-модели гоняют футболистов Боруссии до седьмого пота. ВИДЕО