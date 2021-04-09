Таблица коэффициентов. Нидерланды не наращивают преимущество над Украиной, Англия близка к разрушению испанской гегемонии

Украина уже не активна в текущих еврокубках, но борьба в Таблице коэффициентов косвенно и дальше касается нашей страны. Прежде всего, нас интересуют результаты "Аякса" как представителя Нидерландов, с которыми Украине предстоит конкурировать в следующем сезоне. Так вот, поражение команды Эрика тен Хага дома от "Ромы" (1:2) в четвертьфинале Лиги Европы означает, что преимущество Нидерландов над Украиной в Таблице 2021/22 остается неизменным – 2,300.

Скриншот - kassiesa.net

Также интересна борьба идет в сезонном рейтинге (коэффициент 2020/21, борьба сугубо за престиж). Украина сейчас десятая и в этом контексте на руку идет поражение загребского "Динамо" от "Вильярреала" (0:1 дома). Хорватия не приблизилась к Украине в таблице сезонного рейтинга (разница – 0,9 балла), а "Динамо" Загреб не приблизилось к "Динамо" киевскому в рейтинге клубов (разница – 2,5 балла). Это может иметь значение в контексте посева в третью корзину следующей Лиги чемпионов.

А вот героическая ничья "Славии", добытая на последних минутах матча с "Арсеналом" (1:1 в Лондоне), помогла Чехии вплотную приблизиться к Украине в сезонном рейтинге. Отставание составляет теперь всего-навсего 0,2 балла – это цена одной ничьей. Стоит отметить гостевую победу МЮ над "Гранадой" (2:0) – глобальный успех манкунианцев в Лиге Европы может быть полезным для "Шахтера" на пути во вторую корзину следующей Лиги чемпионов.

В целом надо отмечать результаты английских команд: семь набранных очков (три победы и ничья) против четырех очков (две победы) у Испании. Это борьба и конкуренция за первое место Таблицы коэффициентов. Англия очень близка к тому, чтобы впервые за девять лет потеснить конкурента с вершины.

Продолжение следует.