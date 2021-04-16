Остались только топ-чемпионаты. Да и то не все. Еще пять стран завершили для себя евросезон
Германия тоже уже все
В четвертьфиналах Лиги чемпионов и Лиги Европы были представлены девять европейских стран. Остальные 46 Ассоциаций прекратили выступления раньше. И вот после четвертьфинала список тех, кто уже не играет в этом евросезоне, пополнился еще пятью странами.
Последних представителей потеряли Чехия, Хорватия, Португалия, Нидерланды, Германия.
Ранее еврокубки завершили Украина, Шотландия, Норвегия, Греция, Швейцария, Казахстан, Лихтенштейн, Люксембург, Северная Ирландия, Гибралтар, Уэльс, Исландия, Андорра, Сан-Марино, Словения, Словакия, Литва, Северная Македония, Латвия, Грузия, Молдова, Мальта, Косово, Черногория, Швеция, Беларусь, Босния и Герцеговина, Армения, Албания, Финляндия, Фарерские острова, Эстония, Дания, Венгрия, Турция, Ирландия, Румыния, Кипр, Болгария, Азербайджан, Польша, Россия, Бельгия, Австрия, Израиль и Сербия.
Итак, активными в еврокубках 2020/21 остаются только четыре страны:
- Англия (четыре команды);
- Испания (две команды);
- Италия (одна команда);
- Франция (одна команда).
Ниже всех среди активных участников в Таблице коэффициентов стоят французы (пятое место).
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