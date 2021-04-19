Суперлига. Как раскол в УЕФА может повлиять на позиции Украины в еврокубках

Суперлига – соревнование больших, богатых и влиятельных, созданное с целью еще большего обогащения клубов-толстосумов. Украинским представителям не светит участие в новоиспеченном турнире, хотя остаются нюансы с обменом.

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Говорят, что пятнадцать из двадцати клубов Суперлиги будут постоянными участниками – как основатели турнира. А остальные пять будут меняться по спортивному принципу. Однако механизмы обмена пока неизвестны даже в теории. Пока нет схемы, которая объясняла бы процедуру функционирования спортивного принципа в Суперлиге.

Пришлось встретиться с мнением, что, мол, "Шахтер" заслуживает того, чтобы быть в числе "избранных" пятнадцати, не меньше, чем "Порту". Но здесь объяснение простое: на "Порту" можно заработать значительно лучше, чем на "Шахтере". Организаторы оперируют не текущим футбольным уровнем команд, а именем и раскрученностью клубного бренда. В противном случае вместо "Арсенала", который плетется в середине таблицы АПЛ, была бы "Севилья", вместо вечно аморфного "Тоттенхэма" – "Рома" или "Аякс" и так далее.

Поэтому за основу берем то, что в Суперлиге не будет представителей Украины (по крайней мере, на первых порах). Но тогда что ждет наши клубы в еврокубках? Первое, что бросается в глаза – изменение в позициях рейтинга клубов УЕФА. Если вычеркнуть из графика 12-15 клубов-основателей Суперлиги (им рейтинг УЕФА нужен настолько же, насколько кролику – стоп-сигнал), то "Шахтер" оказывается в топ-10. Точнее, на восьмом месте, если в турнирах УЕФА остаются "Бавария" и "Порту". Если уходят и они, тогда "горняки" могут оказаться на шестой строчке.

"Динамо" по такой же схеме оказывается в топ-20, "Заря" прочно пропишется в топ-100. Какие это дает преференции? Лучшие позиции при жеребьевке квалификации и основных раундов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Но даже шестое место "Шахтера" в рейтинге клубов не гарантирует "горнякам" попадание в первую корзину Лиги чемпионов (по классическому построению рейтинга дончане балансируют между третьей и второй корзинами). Все зависит от того, как будет формироваться первая корзина. Сейчас он строится не по рейтингу клубов, а по рейтингу Ассоциаций УЕФА. То есть, туда попадают чемпионы первых шести стран в Таблице коэффициентов + действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

А теперь представим, что "МанСити" не будет играть в Лиге чемпионов и не будет субъектом рейтинга УЕФА. Остаются вопросы относительно того, кому УЕФА отдаст квоту чемпиона Англии в первой корзине Лиги чемпионов – "Лестеру", который идет первым после "бунтарей" в таблице АПЛ (по состоянию на 19.04.2021), или клубу, что наиболее высоко стоит в рейтинге УЕФА и не имеет права быть в элите по старой схеме распределения? Такие вопросы актуальны и в отношении испанской и итальянской квот.

Если допустить, что с нового сезона параллельно с Лигой чемпионов и другими турнирами УЕФА функционировать будет автономная Суперлига, то на Таблице коэффициентов это отразится не сразу. Англия, как и раньше, будет на вершине, далее – Испания, Италия, Германия и так далее. Движения могут начаться чуть позже, ведь европейские зубры перестанут набирать для своих стран очки. То есть, вместо "Барсы", "Реала" и "Атлетико" на благо Испании в еврокубках будут работать условные "Севилья", "Бетис" и "Вильярреал". Все это должно со временем нивелировать пропасть между четырьмя лидерами Таблицы коэффициентов и другими участниками топ-10.

Но не факт, что что-то существенно изменится для Украины. Ведь наша Ассоциация опустилась от конкуренции с Португалией, Францией и Нидерландами за 6-7-е места в борьбу за право находиться в топ-10 с Австрией, Шотландией, Россией, Бельгией. А эти страны, как и мы, на первых порах не будут делегировать участников в Суперлигу. То есть, на нашем "этаже" Таблицы коэффициентов конкуренция останется той же самой.

Очевидно, что изменится и распределение доходов от еврокубков. Поверхностный взгляд на ситуацию может привести к достаточно оптимистичному для украинских клубов заключению. Мол, в Лиге чемпионов будет меньше топ-клубов, поэтому, повысятся шансы по выходу из группы и продвижению сеткой плей-офф до финальных стадий. Следовательно, можно рассчитывать на нечто большее, чем платеж за участие в групповом этапе. Однако проблемой может стать финансовое благополучие самой Лиги чемпионов. Не секрет, что лучше всего казна турнира пополнялась благодаря большим клубам – "Реалу", "Манчестер Сити", "Барселоне" и пр. После ухода этих клубов с УЕФА, далеко не факт, что Лиге чемпионов удастся сохранить спонсорские контракты на прежнем уровне. То есть, УЕФА, переживая кризис, может банально отказаться от выплаты более двадцати миллионов евро за одно лишь участие в групповом этапе. Может быть такое, что теперь эти миллионы достанутся только полуфиналистам или финалистам турнира, а участники группового этапа будут получать бонусы на уровне Лиги Европы. В Лиге Европы гонорары, соответственно, могут снизиться еще больше.

Если проект с Суперлигой все же будет реализован на практике, а не только в теории, то это станет революцией в плоскости европейского футбола. Следим.