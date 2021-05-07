Англия стала второй страной в истории Таблицы коэффициентов, которая выбила более ста баллов за один цикл

На неделе состоялись вторые матчи полуфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы, в которых дальше прошли три из четырех английских команд. Суммарно представители Туманного Альбиона добыли на неделе восемь очков и помогли своей стране впервые в истории пересечь отметку в сто набранных баллов в Таблице коэффициентов за один цикл.

Один полный цикл в Таблице коэффициентов – это пять лет. Англия за этот период получила 100.14 балла. Ранее показатель в сто баллов в Таблице коэффициентов удавалось пересечь только Испании – она ​​делала это пять лет подряд.

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Также Испании принадлежит рекорд набранных очков в течение одного цикла Таблицы коэффициентов – 106.998 (с 2013-го по 2018-й годы). Его Англия не побьет, но "родоначальники" уже повторили лучший сезонный показатель набора евроочков, также принадлежащий Испании – 23.928 (сезон 2015/16). Уже точно известно, что после финала Лиги Европы или Лиги чемпионов этот рекорд обновиться и будет принадлежать англичанам.