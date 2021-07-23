Таблица коэффициентов УЕФА. Первый матч – первая потеря

Прежде всего, стоит сказать, за что боремся в сезоне – за седьмую позицию в плотной группе из пяти стран: Нидерланды, Россия, Австрия, Швейцария, Украина. Также конкурентом стоит считать Бельгию, которая отстает немного больше, но которая следующий сезон вполне реально может начать выше нас.

Итак, на этих конкурентов и будем ориентироваться. В начале считать непросто, потому что нет системности в количестве матчей. Украина, Бельгия и Россия провели по одной игре, Нидерланды и Австрия – по две, Шотландия и вообще три. Легче проанализировать не количество набранных очков, а количество потерянных.

Без потерь первую неделю еврокубков (первые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций) прошли Россия и Бельгия. Украина потеряла 0,5 очка в одном матче, Австрия и Нидерланды – по 0,5 очка в двух матчах, Шотландия - 0,5 очка в трех матчах. У Австрии и Шотландии нет бонуса за автоматический выход чемпиона в группу Лиги чемпионов (поскольку, собственно, нет этого выхода – их лучшие команды проходят отбор), поэтому в сезонном рейтинге (коэффициент 2021/22) эти страны отстают от остальных из группы конкурентов. Интересно отметить, что впервые за долгое время Украина с Россией стартуют в равных условиях – когда обе Ассоциации имеют по четыре бонусных очка за автоматический выход в группу ЛЧ, а не четыре против восьми. Россия вырвалась вперед, потому что ее "Сочи" одолел "Кешлю", а "Ворскла" упустила победу на поле КуПС. Но все еще впереди.

Бельгийский "Гент" практически обеспечил себе выход в следующий этап уже после домашнего матча – 4: 0 над "Волеренгой". Пройдут дальше в Лиге конференций и "Абердин" с "Хайбернианом", а вот перспективы "Селтика" в Лиге чемпионов – под вопросом (домашняя ничья с "Мидтьюлланном"). Австрийский "Рапид" победил в Лиге чемпионов, а вот "Аустрия" не одолела "Брейдаблик" в Лиге конференций. "Фейеноорд" не дожал "Дриту", хотя был близко. ПСВ уничтожил "Галатасарай" в Лиге чемпионов и почти обеспечил себе выход в третий этап отбора. В ответных матчах через неделю не во всех парах будет интрига.

Пока – разогрев. Жаль, что "Ворскла" потеряла пол балла на последней секунде поединка, однако главное выйти в следующий круг и продолжить борьбу за групповой этап. Сейчас гарантированную европейскую осень имеют только "Динамо", "Шахтер" и "Заря" (двум последним еще предстоит определить, в каких турнирах играть осенью). "Колос" и "Ворскла" могут стать бонусом.

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