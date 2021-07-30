Таблица коэффициентов УЕФА. Еще не разогнались – а уже без колеса

Яркий пример того, как один из представителей якорем тормозит еврокоэффициент страны. Четыре из пяти украинских полпредов еще не стартовали на международной арене, а пятая команда ("Ворскла") уже вылетела из турниров, положив в копилку жалких пол балла. А все, что в дальнейшем добудут четверо, будет делиться на пять.

С Украиной не впервые случается такая беда, но от этого не менее болезненно. Маленьким утешением могут служить результаты конкурентов. На неделе максимум взяла только Россия (один балл, победа "Сочи") и Нидерланды (два балла, победы ПСВ и "Фейеноорда"). Шотландия набрала одно очко из трех возможных и потеряла шансы провести две команды в группу Лиги чемпионов (поражение "Селтика" от "Мидтьюлланна"), Австрия не набрала ни одного очка, потеряла шансы на две команды в группе Лиги чемпионов (поражение "Рапида" от пражской "Спарты") и потеряла одного из представителей в еврокубках вообще (поражение "Аустрии" от "Брейдаблика").

У Бельгии "Гент" проиграл ответный матч против "Волеренги", но прошел в следующий раунд турнира. Интересно, что в Таблице коэффициентов бельгийцев опередила Сербия, но конкурентом для Украины до сих пор остается страна, с вице-чемпионом которой уже на следующей неделе сыграет "Шахтер". "Колос" померяется силами с "Шахтером" казахстанским и не будет в посеве при жеребьевке раунда плей-офф Лиги конференций. Поэтому шансы провести в группы более трех команды резко снижаются уже сейчас.

Добавим, что после второго квалификационного раунда сразу пять Ассоциаций прекратили борьбу в еврокубках 2021/22 – Сан-Марино, Андорра, Черногория, Лихтенштейн и Беларусь. Самая рейтинговая из тех, кто потерял хотя бы одного участника – Австрия. За ней сразу Украины. Но из тех, кто ниже нас, максимальную квоту сохраняют лишь четверо – Сербия, Бельгия, Турция и Казахстан.

Борьба продолжается. Следующие матчи – уже на следующей неделе.

Скриншот - kassiesa.net