Беларусь в компании с карликами. Шесть стран завершили евросезон уже после второго раунда квалификации
А еще даже не август
Завершились матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций, а заодно завершился и еврокубковый сезон для шести стран, входящих в УЕФА. Всех представителей в Европе потеряли Сан-Марино, Андорра, Черногория, Северная Македония, Лихтенштейн и Беларусь.
Добавим, что самой рейтинговой Ассоциацией, которая уже понесла потери, является Австрия (минус одна команда). За ней сразу Украина. В то же время среди тех, кто ниже нас, максимальную квоту сохраняют только Сербия, Бельгия, Турция и Казахстан.
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Комментарии (8)
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Olegyurchak (Хмельницький )
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miha (Нежин)
30.07.2021 в 11:14
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