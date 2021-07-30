  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Рейтинг УЕФА
  4. Беларусь в компании с карликами. Шесть стран завершили евросезон уже после второго раунда квалификации
В тренде

Беларусь в компании с карликами. Шесть стран завершили евросезон уже после второго раунда квалификации

Рейтинг УЕФА
(1 голосов)

А еще даже не август

Беларусь в компании с карликами. Шесть стран завершили евросезон уже после второго раунда квалификации

UA-Футбол
Новина українською

Завершились матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций, а заодно завершился и еврокубковый сезон для шести стран, входящих в УЕФА. Всех представителей в Европе потеряли Сан-Марино, Андорра, Черногория, Северная Македония, Лихтенштейн и Беларусь.

Добавим, что самой рейтинговой Ассоциацией, которая уже понесла потери, является Австрия (минус одна команда). За ней сразу Украина. В то же время среди тех, кто ниже нас, максимальную квоту сохраняют только Сербия, Бельгия, Турция и Казахстан.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Таблица коэффициентов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
30.07.2021 в 12:33
Уже недалеко от карликов, растём над собой.
Ответить
0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.07.2021 в 12:03
Радий за режим Луки Мудіщева...
Ответить
+1
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
30.07.2021 в 12:02
Всего год понадобился Лукашенко, чтобы лишить Беларусь международных спортивных событий и рок-фестивалей
Ответить
+3
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
30.07.2021 в 11:58
Оно и не удивительно: команды из Беларуси свои "домашние" матчи проводят на выезде. За исключением встреч с представителями пост-совковых стран
Ответить
0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.07.2021 в 12:03
І що?)
Ответить
0
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
30.07.2021 в 12:37
Мало того, що білоруські команди самі по собі слабкуваті, так вони ще й не встигають відновитися після подолання тисяч кілометрів автобусом. В той час, як їхні суперники за пару годин прибувають на місце призначення літаками.
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.07.2021 в 12:56
Вони слабкі самі по собі. От і все.
0
0
miha (Нежин)
30.07.2021 в 11:14
Туда уже никого не заманишь, да и судьи будут душить однозначно.
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...