Беларусь в компании с карликами. Шесть стран завершили евросезон уже после второго раунда квалификации

Завершились матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций, а заодно завершился и еврокубковый сезон для шести стран, входящих в УЕФА. Всех представителей в Европе потеряли Сан-Марино, Андорра, Черногория, Северная Македония, Лихтенштейн и Беларусь.

Добавим, что самой рейтинговой Ассоциацией, которая уже понесла потери, является Австрия (минус одна команда). За ней сразу Украина. В то же время среди тех, кто ниже нас, максимальную квоту сохраняют только Сербия, Бельгия, Турция и Казахстан.