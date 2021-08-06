Таблица коэффициентов УЕФА. Без поражений, но и без максимума

На этом этапе сезона не происходит каких-то существенных движений в Таблице коэффициентов – страны борются за наилучшую стартовую позицию. То есть, пытаются вывести в группы как можно больше команд. Попутно в копилку падают очки, что и формирует важную для нас картину. Проанализируем.

Украина не проиграла на неделе ни одного матча, но и не обошлось без потерь. "Колос" сыграл вничью с казахстанским "Шахтером", что означает минус 0,5 балла от общего коэффициента. Но потери были и у большинства конкурентов.

Шотландия на неделе играла сразу пятью командами. С пяти баллов, стоявших на кону, страна смогла взять три. Нидерланды недосчитались пол балла от "Виттеса" (2,5 очка из 3-х возможных), зато практически вывели две команды (ПСВ и "Фейеноорд") в следующий раунд. Бельгия потеряла очки не только усилиями нашего "Шахтера" (победа над "Генком" 2:1), но и усилиями РФШ, которая в гостях сыграла вничью с "Гентом" (2:2). Причем, по ходу матча прибалты выигрывали 2:0. "Андерлехт" разгромил соперника, поэтому 1,5 балла из трех возможных.

Россияне на троих не одержали ни одной победы. "Спартак" проиграл "Бенфике", "Рубин" и "Сочи" довольствовались ничьими. Поэтому эффективность равна одной третьей (один балл из трех возможных). Наконец, Австрия – здесь максимум от "Рапида", который разгромил "Анортосис" и почти вышел на нашу "Зарю", и ЛАСКа. Однако не следует забывать о том, что у Австрии, как и у нас, уже нет одной команды. Поэтому этот максимум не совсем полноценный.

Резюме: Бельгию спокойно держим на расстоянии, по итогам недели немного отпустили Австрию, Нидерланды и Шотландию, но у двух из трех этих стран было больше матчей, чем у нас. Немного сократили отставание от России. В сезонном рейтинге (коэффициент 2021/22) из ​​этой группы конкурентов уступаем всем, кроме Австрии. Но разрывы незначительны.

Уже через неделю – ответные матчи. В них будут разыгрываться не только очки в Таблицу коэффициентов, но и пропуски в следующие раунды квалификации.

скриншот - kassiesa.net