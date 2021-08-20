Таблица коэффициентов УЕФА. От Зари помощи тоже нет

Помощи нашим грандам нет: "Шахтер", "Динамо", а дальше пропасть. "Заря" сейчас ближе к "Колосу" с "Ворсклой", чем к дончан с киевлянами. Иначе как расценивать 0:3 от венского "Рапида"? И неважно, что по игре там были шансы. Результат – на табло.

А еврокоэффициенты – в Таблице. Одно очко упало от "Шахтера" за победу над "Монако" – и это единственная наша добыча на неделе. Конкуренты, естественно, брали больше.

Не все, но большинство. Россия не представлена ​​в раунде плей-офф квалификации еврокубков, поэтому в отношении нее на 0,2 балла отставание сократили. Плохо неделю провела Бельгия: "Антверпен" и "Гент" проиграли, "Андерлехт" сыграл вничью. Поэтому 0,5 балла вместо потенциальных трех – Украина умудрилась нарастить отрыв. Нидерланды недосчитались очков от ПСВ и АЗ, но "Фейеноорд" и "Витесс" в сумме дали 1,5 балла. Поэтому здесь наше отставание немного возросло.

Из четырех возможных баллов Шотландия взяла два с половиной – победы "Рейнджерс" и "Селтика", ничья "Сент-Джонстона". "Абердин" проиграл, но еще не потерял шансов на группу Лиги конференций. Собственно, все еще сохраняют надежду, но без потерь наши конкуренты точно не обойдутся. "Витесс", напомним, борется за место под солнцем с "Андерлехтом", а "Сент-Джонстон" – с ЛАСКом. Из этих четырех команд останутся только две.

Настоящий рывок на неделе осуществила Австрия. "Зальцбург", "Рапид", "Штурм" и ЛАСК на четырех взяли 3,5 балла – гроссмейстерский показатель. Естественно, что эта страна увеличила отрыв от Украины в общей Таблице коэффициентов. Если учитывать то, что у их "Зальцбурга" есть отличная возможность перекрыть возможный бонус "Шахтера" за Лигу чемпионов, то отвоевать позиции будет сложно.

В сезонном рейтинге (коэффициент 2021/22) Украина на 33-й позиции. Наилучше из группы наших конкурентов выступают Нидерланды (2,900) и Шотландия (2,200). Также мы позади Бельгии (1,800), но только на 0,1 балла. Ниже нас пока Австрия (1,600) и Россия (1,500).

Через неделю – те же матчи. И главное: на кону бонусы за Лигу чемпионов, а также окончательное распределение мест в группах. Будет интересно.