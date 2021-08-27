Таблица коэффициентов УЕФА. В погоне за Россией и Шотландией

Последняя неделя квалификации – это всегда весело (потому что разыгрываются бонусы за попадание в группу Лиги чемпионов) и опасно (поскольку определяются диспозиции конкурентов на целую осень). Украина заблаговременно знала, что будет в группах представлена ​​тремя командами. Надо было выяснить только качество турниров, а также распределить очки в Таблицу коэффициентов.

В Лиге чемпионов все сложилось как надо. "Шахтер" взял 0,5 балла за ничью с "Монако", плюс получил четырехочковый бонус. Сразу заметим, что "Заря" не прибавила ничего, потому оперировать приходится только достижениями "горняков". Их на неделе оказалось достаточно, чтобы в общем рейтинге сократить отставание от России до 0,482. Достаточно, чтобы увеличить отрыв от Бельгии (два очка из трех возможных и минус одна команда), сократить отставание от Нидерландов (2,5 балла из восьми возможных), сократить отставание от Шотландии (0,5 балла из четырех возможных, минус две команды). Единственная, кто не поддалась, это Австрия. На 4,5 балла "Шахтера" (0,9 очка в Таблицу коэффициентов) она ответила восемью баллами (1,6 очка в Таблицу коэффициентов) "Зальцбурга", "Штурма", "Рапида" и ЛАСКа. И вся эта компания сыграет на групповом этапе. Австрия уже обошла Россию и Шотландию и, вероятно, в ходе сезона будет только укреплять свои позиции в Таблице.

У Нидерландов пять команд в группах, у Австрии и Бельгии – по четыре. У Украины и России – по три. У Шотландии – две. Здесь надо добавить, что "Заря" попала во вторую корзину Лиги конференций, поэтому теоретически должна получить более легкий жребий. Пока третья сила УПЛ очков Украине в этом сезоне не приносила. Было бы хорошо исправиться осенью.

В сезонном рейтинге (коэффициент 2021/22) Украина идет на девятнадцатой позиции. Из нашей группы конкурентов впереди нас Нидерланды и Австрия; Бельгия, Шотландия и Россия – позади. Последняя вообще по сезонному набору очков опережает только таких "зубров" как Лихтенштейн, Сан-Марино, Беларусь, Грузия, Гибралтар, Уэльс и тому подобное. Румыния позади – разве что этим можно козырить.

Далее борьба не на выбывание, а долгосрочная стратегия на шесть матчей. Но перед этим еще нужно определить соперников для "Зари", а также для других участников Лиги Европы и Лиги конференций. Украина может бороться за топ-10 Таблицы коэффициентов. Даже за девятую позицию Шотландии. Вот и ориентир.

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