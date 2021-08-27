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Плюс прибалты, Ирландия и Люксембург. Девятнадцать стран не будут представлены в еврокубках осенью

Рейтинг УЕФА
(2 голосов)

Итоги квалификации

Плюс прибалты, Ирландия и Люксембург. Девятнадцать стран не будут представлены в еврокубках осенью

UA-Футбол
Новина українською

Завершились матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Ранее еврокубковый сезон закончился для Сан-Марино, Андорры, Черногории, Северной Македонии, Лихтенштейна, Беларуси, Исландии, Уэльса, Грузии, Мальты, Фарерских островов, Албании, Северной Ирландии, Косово и Боснии и Герцеговины. Теперь в список этих стран добавились еще четыре Ассоциации.

Это Литва, Латвия, Люксембург и Ирландия.

В групповой этап вышли представители 36-и стран. Максимальное представительство сохранили шесть ассоциаций – Испания, Италия, Англия, Германия, Франция и Нидерланды. Наиболее высокорейтинговая страна с минимальным представительством – Хорватия (одна команда). Само высоко в рейтинге Таблицы коэффициентов с потерями стоит Португалия, которая уже без двух команд.

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В статье: Таблица коэффициентов
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Комментарии (1)
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SeventyFour (Phoenix)
27.08.2021 в 15:31
Что значит прибалты? Дания, Швеция, Финляндия тоже «прибалты». Что за совковый сленг?
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