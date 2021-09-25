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Сербия наступает на позиции Украины в Таблице коэффициентов

Рейтинг УЕФА
(1 голосов)

Угроза из-за спины

Сербия наступает на позиции Украины в Таблице коэффициентов

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

До сих пор мы внимательно следили за представителями Нидерландов в еврокубках как за конкурентом Украины в Таблице коэффициентов. Однако...

Разница между Украиной и Нидерландами в общей Таблице коэффициентов – 4,500 балла. С учетом делителя "5" – это 22,5 очка по системе начисления в еврокубковых поединках (2 – за победу, 1 – за ничью). То есть, чтобы опередить Нидерланды, Украине в оставшихся пятнадцати матчах группового этапа надо получить одиннадцать побед и одну ничью (бонусы не учитываем) при минимальном наборе от нидерландцев.

Понятно, что это нереально. К тому же темп самых Нидерландов не дает оснований сомневаться в позициях этой страны: с пятью командами в группе Нидерланды имеют сейчас второй самый высокий показатель евроочков в сезоне (4,800) после Швеции (4,875).

В следующем году у Нидерландов отвалится коэффициент 2,900, у Украины – 8,000. Разница между странами в общей Таблице возрастет почти до десяти очков. Все эти факты дают основания не считать Украину реальным конкурентом для Нидерландов (или наоборот – не считать Нидерланды конкурентом для Украины). Куда больше конкуренции наблюдается между Украиной и Сербией.

Сербия наступает на позиции Украины в Таблице коэффициентов - изображение 1

скриншот - kassiesa.net

Сейчас эти страны разделены в Таблице 2,525 баллами (в пользу Украины). Но Сербия делит свой коэффициент не на "5", а на "4". В сезонном рейтинге (коэффициент 2021/22) Сербия (4,000) выше, опережая Украину (2,800) на четырнадцать позиций. То есть, у сербов явно выше темп. Ну а по состоянию на сейчас разница между Украиной и Сербией в общей стартовой Таблице следующего сезона – 0,900 балла. Реальный конкурент.

Поэтому в следующих матчах еврокубков будем ориентироваться на результаты представителей Австрии, Шотландии, Бельгии, России и Сербии.

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В статье: Таблица коэффициентов
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Комментарии (1)
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Tenma7 (Чернигов)
25.09.2021 в 12:03
А рюзке в первые 15 уже не влязят....
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