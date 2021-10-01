Таблица коэффициентов УЕФА. Невероятно, но факт: Украина не худшая среди группы конкурентов

Три матча – ни одного забитого мяча, восемь пропущенных, два поражения и одна ничья. Такое достижение наших клубов во втором туре Лиги чемпионов и Лиги конференций. В Таблицу коэффициентов упали 0,2 балла "Шахтера" за ничью с "Интером". Все.

Невероятно, но при таком черепашьем темпе Украина на неделе оказалась не самой плохой среди группы конкурентов (Австрия, Шотландия, Россия, Бельгия, Сербия). Шотландия, имея две команды, вот уже второй раз подряд заканчивает неделю с нулем. В общей Таблице сократили отставание от этой страны, теперь нас разделяют 0,7 балла.

Но все остальные набирали больше, чем Украина. Соответственно, кто-то сокращал отставание, а кто наращивал отрыв. Сначала о тех, кто за спиной. Сербия взяла две победы из двух возможных и добавила в Таблицу коэффициентов целый балл. Теперь наше преимущество над этой страной составляет всего 1,975 балла. Подтянулась и Бельгия, которая на неделе одержала две победы, что равно 0,8 балла Таблицы коэффициентов. Если сейчас обе эти Ассоциации позади Украины в общем графике, то в начале следующего сезона Бельгия будет далеко впереди. Очень вероятно, что лучшую стартовую позицию будет иметь и Сербия. Ведь по состоянию на сейчас ее стартовый показатель сезона 2022/23 хуже украинского на каких-то 0,1 балла.

Россию прорвало после долгих недель затишья – сразу две победы. Это позволило вновь обойти Шотландию и выйти на девятое место. Относительно Украины увеличено отрыв на 0,6 балла. Но российское падение в следующем сезоне неизбежно. Австрия совместными усилиями набрала три очка (0,6 балла по конвертации Таблицы коэффициентов) и еще немного отдалилась от Украины. В этом сезоне догнать австрийцев вряд ли удастся, но важно не отпускать конкурента с учетом кампании 2022/23. На её старте Австрия сейчас выше Украины на 0,5 балла.

В сезонном рейтинге (коэффициент 2021/22) Украины на низком 24-м месте. Из группы наших конкурентов хуже дела только у России (30-е место) и Шотландии (34-е место). Бельгия вплотную приблизилась к топ-15, Австрия, собственно, там, а Сербия вообще в топ-5. А на самой вершине Нидерланды, которые в начале сезона еще находились в поле нашего зрения.

Тяжелая была неделя – кое-как выдержали. Теоретически следующая должна быть легче, но без прорыва "Зари" придется снова кусать локти. Ведь если не добывать победу над болгарами, что тогда ловить в противостояниях с испанцами? Хотя "Барса" сейчас не так сильна, как раньше, что дает определенные надежды "Динамо".

Поживем – увидим. Хотя в контексте Таблицы коэффициентов правильнее говорить "перекантуемся".

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