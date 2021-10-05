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Заря - единственная среди 96-ти действующих участников еврокубков, кто еще не приносил стране очки в Таблицу коэффициентов

Рейтинг УЕФА
Обновлено
(1 голосов)

Печальный факт

Заря - единственная среди 96-ти действующих участников еврокубков, кто еще не приносил стране очки в Таблицу коэффициентов

Фото: ФК Заря

UA-Футбол
Новина українською

96 команд сейчас являются действующими участниками еврокубков (по 32 в групповом этапе Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций). Почти все они сделали тот или иной вклад для своей страны в Таблицу коэффициентов.

Единственной командой среди 96-ти участников еврокубков, кто еще не добыл ни одного балла, является луганская "Заря". Представитель УПЛ сыграл в еврокубках два матча квалификации и два матча группового раунда и потерпел четыре поражения.

В группах можно найти немало других команд, кто после двух туров группового раунда имеет ноль очков в турнирной таблице. Но все эти команды получили или бонусные очки, или очки за победы / ничьи в квалификации. С нулевой эффективностью остается только "Заря".

Следующие два поединка в еврокубках "Заря" сыграет против софийского ЦСКА.

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В статье: Таблица коэффициентов
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
05.10.2021 в 19:37
Лошары.
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Lil Jon (Полтава)
05.10.2021 в 19:24
Вот оно как...а умные люди до сих пор пишут что Ворскла и Колос позорят Украину
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+2
0


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