Заря - единственная среди 96-ти действующих участников еврокубков, кто еще не приносил стране очки в Таблицу коэффициентов

96 команд сейчас являются действующими участниками еврокубков (по 32 в групповом этапе Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций). Почти все они сделали тот или иной вклад для своей страны в Таблицу коэффициентов.

Единственной командой среди 96-ти участников еврокубков, кто еще не добыл ни одного балла, является луганская "Заря". Представитель УПЛ сыграл в еврокубках два матча квалификации и два матча группового раунда и потерпел четыре поражения.

В группах можно найти немало других команд, кто после двух туров группового раунда имеет ноль очков в турнирной таблице. Но все эти команды получили или бонусные очки, или очки за победы / ничьи в квалификации. С нулевой эффективностью остается только "Заря".

Следующие два поединка в еврокубках "Заря" сыграет против софийского ЦСКА.