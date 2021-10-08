Украине нужно еще три победы и ничью, чтобы не набрать худший за последние двадцать лет еврокоэффициент

Коэффициент текущего сезона (2021/22) по состоянию на конец второго тура группового раунда – 3,000. А худший сезонный коэффициент Украины за последние двадцать лет в еврокубках – 4,250 (2002/03). Следовательно, чтобы текущая кампания не стала для нашей страны худшей за последние двадцать лет выступления в Европе, нужно получить еще 1,300 балла в Таблицу коэффициентов. Это равно трем победам и одной ничьей.

В этом сезоне в группе еврокубков украинские команды еще не побеждали. "Шахтеру" до конца года придется дважды сыграть с "Реалом", по разу – с "Интером" и "Шерифом". У "Динамо" – два матча с "Барселоной", по матчу с "Баварией" и "Бенфикой". "Заря" дважды сыграет с болгарским ЦСКА, а также по одному матчу проведет с "Будё-Глимт" и "Ромой".

По состоянию на сейчас на проходном в еврокубковую весну месте в группе среди украинских полпредов находится только "Динамо" (третья позиция в группе Лиги чемпионов, опережая на один балл "Барселону").