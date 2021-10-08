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Украине нужно еще три победы и ничью, чтобы не набрать худший за последние двадцать лет еврокоэффициент

Рейтинг УЕФА
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(1 голосов)

Очень тяжелый сезон

Украине нужно еще три победы и ничью, чтобы не набрать худший за последние двадцать лет еврокоэффициент

Фото: eurosport / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Коэффициент текущего сезона (2021/22) по состоянию на конец второго тура группового раунда – 3,000. А худший сезонный коэффициент Украины за последние двадцать лет в еврокубках – 4,250 (2002/03). Следовательно, чтобы текущая кампания не стала для нашей страны худшей за последние двадцать лет выступления в Европе, нужно получить еще 1,300 балла в Таблицу коэффициентов. Это равно трем победам и одной ничьей.

В этом сезоне в группе еврокубков украинские команды еще не побеждали. "Шахтеру" до конца года придется дважды сыграть с "Реалом", по разу – с "Интером" и "Шерифом". У "Динамо" – два матча с "Барселоной", по матчу с "Баварией" и "Бенфикой". "Заря" дважды сыграет с болгарским ЦСКА, а также по одному матчу проведет с "Будё-Глимт" и "Ромой".

По состоянию на сейчас на проходном в еврокубковую весну месте в группе среди украинских полпредов находится только "Динамо" (третья позиция в группе Лиги чемпионов, опережая на один балл "Барселону").

Украине нужно еще три победы и ничью, чтобы не набрать худший за последние двадцать лет еврокоэффициент - изображение 1

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В статье: Таблица коэффициентов
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Комментарии (3)
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ГЛЕЙБЕРМАН (Хайфа)
08.10.2021 в 17:49
Всі українські команди сильно слабкі, відсутність техніки, фізично слабкі. У всіх Тренерів висока самооцінка, тактично програють всім командам в ЛЧ і ЛК.ФФУ не реагує на те, що відбувається в футбольному господарстві, немає розумних далекоглядних керівників, потрібно залучати креативників з великих компаній які люблять футбол.
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0
0
Golfik25 (Киев)
08.10.2021 в 16:56
Заря в своей группе могла бы набрать 3 победы. Но увы, они не умеют играть. На Динамо и Шахтер мало было надежд, с такими то соперниками.
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+2
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
08.10.2021 в 16:48
какие руководители футбола в Украине -такой и футбол.
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+1
-1


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