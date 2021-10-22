Таблица коэффициентов. Украина приближается к России, а Шотландия обходит ее. Первые баллы от третьей силы

Глоток свежего воздуха в виде победы одного из украинских полпредов таки состоялся. "Заря" оправдала возложенные на нее надежды и продолжила хорошую традицию матчей украинских команд против соперников из Болгарии (1:0 над ЦСКА). Этот результат добавил украинской Таблице коэффициентов 0,4 балла, способствуя улучшению позиций относительно нескольких конкурентов. Прежде всего, речь о России, которая катастрофически буксует и не берет на неделе ни одного очка тремя командами.

Украина приблизилась к стране-агрессору (разница – 0,682), а Шотландия вообще ее обошла. Шотландия, как и мы, до сих пор буксовала в группах, но в третьем туре взяла максимум. То есть, четыре очка, или 0,8 балла в Таблицу коэффициентов, что помогло на 0,4 балла увеличить отрыв от Украины. Сербия из четырех возможных очков взяла только одно (ничья "Црвены Звезды" с "Мидтьюлланном"), но баллы ее, напомним, делятся на четыре. То есть, это плюс 0,25 в Таблицу коэффициентов, что, впрочем, не перекрыло добычи "Зари". Поэтому относительно конкурента, который старается дышать Украине в спину, нам также плюс.

Важно отметить, что поражение один из сербских представителей потерпел от "Гента". Однако другие команды Бельгии не поддержали порыва Романа Безуса и компании. "Брюгге" и "Генк" проиграли мощным англичанам, хотя "Антверпен" зацепил ничью с "Фенербахче". Эти 2:2, собственно, и позволили Бельгии на 0,2 балла сократить отставание от Украины в Таблице коэффициентов.

В этом футбольном году над Бельгией у Украины еще есть запас, но важно моделировать ситуацию на начало сезона 2022/23. Там бельгийцы впереди уже ровно на три балла. Впереди также Австрия, за темпом которой не успеваем ни здесь, ни там. "Зальцбург" – плюс 0,4; ЛАСК – плюс 0,4; "Рапид" – плюс 0,4. Только "Штурм" проиграл. То есть, плюс 0,8 относительно Украины за неделю. В общей Таблице догнать австрийцев в этом сезоне практически нереально. Но бороться надо за будущее.

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В сезонном рейтинге (коэффициент 2021/22) Украина поднялась на 22-е место и держит за спиной Шотландию и Россию. Бельгия, Сербия и Австрия впереди с солидным отрывом. Первые до сих пор Нидерланды, выбив уже невероятные восемь баллов на пятерых. В начале пятилетки Нидерланды набирали за сезон жалкие 2,900 балла. Вот что значит "оттолкнуться от дна". Может, надо будет брать пример.

Следующие матчи еврокубков будут зеркальными – те же соперники, но на других полях. Уже через две недели.

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