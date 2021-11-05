Таблица коэффициентов. Вклад Зари уже почти равноценен вкладу Динамо. Но суммарный показатель Украины низкий

За хорошую игру очков не дают – для Таблицы коэффициентов важен только итоговый результат. И вот вторую неделю подряд рейтинг Украины обогащает ее третья сила. "Заря" закрепила успех, одержанный в Болгарии, домашней победой над ЦСКА. Это оставило луганскую команду в борьбе за выход из группы Лиги конференций, а украинской доле в Таблице коэффициентов прибавило 0,4 балла.

Легко считать, потому что не только мы, но и все наши конкуренты очки добывали исключительно в Лиге Европы и Лиге конференций. Неделя Лиги чемпионов на этот раз оказалась полностью сухой. Проблема в том, что "Заря" была одна-единственная против численного большинства оппонентов. Все, что позволила эта победа – удержать на том же расстоянии Россию и немного оторваться от Сербии. Зато Австрия и Шотландия нарастили преимущество относительно Украины, Бельгия сократила отставание.

Три российские команды в сумме набрали два очка (0,4 балла по конвертации Таблицы коэффициентов), что компенсировало победу "Зари". Между Украиной и недружественным агрессивным соседом держится разница в 0,682 балла. У Сербии неделя не задалась – одна ничья на двоих, что равно 0,25 еврокоэффициента (у этой страны, напомним, очки делятся на четыре). А вот дальше приятного меньше.

Шотландия, как и две недели назад, дала приличный результат. На этот раз победа и ничья (три очка), что с делителем "5" дает 0,6 балла. Плюс 0,2 относительно Украины. У Австрии "Зальцбург" и "Рапид" проиграли, но впервые в группе за зачетный бал зацепился "Штурм". Вместе с победой ЛАСКа это и обусловило увеличение преимущества над Украиной.

Но требуется важное уточнение. ЛАСК гарантировал себе минимум второе место группы Лиги конференций, а это еще плюс минимум один балл бонуса. Поэтому фактически Австрия на неделе взяла не три, а четыре балла (0,8 по конвертации Таблицы коэффициентов). Помимо текущего преимущества вырисовывается опасное преимущество этой страны над Украиной на старте сезона 2022/23 (на данный момент – 1,700 балла).

У Бельгии один бонусный балл (и евровесну) гарантировал себе "Гент". Добавляем сюда одно очко за ничью с "Партизаном", а также балл "Генка" за ничью с "Вест Хэмом", и имеем недельное преимущество над Украиной в 0,2 балла. Не тот темп, который может испугать, но снова возвращаемся к раскладам следующего сезона (там у Бельгии преимущество над Украиной более трех баллов). А впереди еще весна, где Бельгия точно будет активной, а мы – далеко не факт.

Скриншот - kassiesa.net

В сезонном рейтинге (коэффициент 2021/22) Украина, несмотря на добытые очки, опустилась с 22-го места на 24-е. За спиной по-прежнему Шотландия и Россия. Все остальные конкуренты – впереди. А на вершине уверенно держат флаг Нидерланды, первыми преодолевшие отметку в десять сезонных баллов. Будет у них "столб", а у нас все еще может быть худший сезон за последние двадцать лет.

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Немного интереснейших нюансов по поводу вклада в Таблицу отдельных команд. "Заря" третий год подряд и в пятый раз в своей истории зарабатывает в сезоне четыре евроочка. Для исторического шага вперед еще есть возможность в виде двух матчей группы. В этом сезоне вклад третьей силы и чемпиона "Динамо" практически равноценен – ​​четыре балла от "Зари" (0,8 по конвертации Таблицы коэффициентов) и пять баллов от "Динамо" (1,0 по конвертации Таблицы коэффициентов). "Шахтер" набрал 8,5 балла и, как и в предыдущие шесть лет, является главной движущей силой Украины на евроарене.

Следующие матчи – через три недели. Испытания будут очень непростыми – "Бавария", "Интер" и "Рома". Но отступать уже некуда.

Скриншот - kassiesa.net