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Худший сезон за двадцать, девятнадцать или четырнадцать лет. Печальная украинская интрига последнего тура еврокубков

Рейтинг УЕФА
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Провала не избежать

Худший сезон за двадцать, девятнадцать или четырнадцать лет. Печальная украинская интрига последнего тура еврокубков

Фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Для Украины этот сезон станет антирекордным в плане коэффициента. Сейчас пять украинских команд суммарно добыли 3,800 евроочка, что является самым низким показателем за последние двадцать лет (ниже было по итогам сезона 2001/02; тогда четыре команды выбили коэффициент 3,625).

На последний тур группового этапа (последние три матча украинских команд в этом евросезоне) остается одна интрига: будет ли этот сезон худшим за двадцать, девятнадцать или четырнадцать последних лет?

Читайте такжеТаблица коэффициентов в телеграмм-канале - Рейтинги - посевы - коэффициенты >>>

  • Если "Динамо", "Шахтер" и "Заря" на неделе добудут менее трех баллов в Таблицу коэффициентов (< 0,6 очка по конвертации еврокубков), то суммарный коэффициент Украины будет самым низким за последние двадцать лет.

  • Если добудут от трех до пяти баллов включительно (от 0,6 до 1-го очка включительно по конвертации еврокубков) – будет самым низким за последние девятнадцать лет.

  • И только в случае завоевания шести баллов в трех последних матчах (1,2 очка по конвертации еврокубков = три победы) этот еврокубковый сезон будет самым плохим для Украины за последние четырнадцать лет.

Та ситуация, когда бороться приходится по принципу "меньшее зло". На неделе "Динамо" сыграет в гостях с "Бенфикой" (Португалия), "Шахтер" дома с "Шерифом" (Молдова), а "Заря" тоже дома – с "Буде/Глимт" (Норвегия).

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В статье: Таблица коэффициентов
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
03.12.2021 в 16:01
Слишком жадные и тупые чиновники руководят нашим футболом. Отсюда и результаты такие. Зато как медальки друг другу на юбилеи раздают!...
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-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.12.2021 в 16:17
Аби вони були тупі,то не мали би багатомільйонних статків. Підлі - це так.
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+1
0
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Siren05 (Мариуполь)
03.12.2021 в 16:22
А вот здесь я тебя, Виктор, плюсую!
+1
0


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