Худший сезон за двадцать, девятнадцать или четырнадцать лет. Печальная украинская интрига последнего тура еврокубков
Провала не избежать
Фото - Олександр Приходько
Для Украины этот сезон станет антирекордным в плане коэффициента. Сейчас пять украинских команд суммарно добыли 3,800 евроочка, что является самым низким показателем за последние двадцать лет (ниже было по итогам сезона 2001/02; тогда четыре команды выбили коэффициент 3,625).
На последний тур группового этапа (последние три матча украинских команд в этом евросезоне) остается одна интрига: будет ли этот сезон худшим за двадцать, девятнадцать или четырнадцать последних лет?
- Если "Динамо", "Шахтер" и "Заря" на неделе добудут менее трех баллов в Таблицу коэффициентов (< 0,6 очка по конвертации еврокубков), то суммарный коэффициент Украины будет самым низким за последние двадцать лет.
- Если добудут от трех до пяти баллов включительно (от 0,6 до 1-го очка включительно по конвертации еврокубков) – будет самым низким за последние девятнадцать лет.
- И только в случае завоевания шести баллов в трех последних матчах (1,2 очка по конвертации еврокубков = три победы) этот еврокубковый сезон будет самым плохим для Украины за последние четырнадцать лет.
Та ситуация, когда бороться приходится по принципу "меньшее зло". На неделе "Динамо" сыграет в гостях с "Бенфикой" (Португалия), "Шахтер" дома с "Шерифом" (Молдова), а "Заря" тоже дома – с "Буде/Глимт" (Норвегия).
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