Шахтер набрал самый маленький еврокоэффициент за последние десять лет

Донецкий "Шахтер" закончил выступления в еврокубках и установил сразу несколько антидостижений. Впервые в своей истории "горняки" закончили осень Лиги чемпионов без победы в группе. Впервые с сезона 2011/12 "Шахтер" остался без евровесны. И впервые с тех пор выдал такой низкий еврокоэффициент.

"Шахтер" в этом сезоне заработал 9,5 баллов (два – за победы над "Гентом"; полтора – за победу и ничью с "Монако"; два – за две ничьи в группе; четыре – бонус), что эквивалентно 1,9 очка в Таблицу коэффициентов. Это самый маленький показатель за последние десять лет. Меньше было в сезоне 2011/12, когда "Шахтер" добыл восемь баллов, и делились они на "шесть" (1,333).

Несмотря на это, "горняки" в третий раз подряд и в шестой раз за последние семь лет становятся командой, которая в сезоне приносит Украине наибольше очков в Таблицу коэффициентов.

Больше информации о еврокубковом вкладе клубов и общей украинской Таблице коэффициентов – в телеграмм-канале >>>