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Шахтер набрал самый маленький еврокоэффициент за последние десять лет

Рейтинг УЕФА
(1 голосов)

Сплошные неприятности

Шахтер набрал самый маленький еврокоэффициент за последние десять лет

Фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" закончил выступления в еврокубках и установил сразу несколько антидостижений. Впервые в своей истории "горняки" закончили осень Лиги чемпионов без победы в группе. Впервые с сезона 2011/12 "Шахтер" остался без евровесны. И впервые с тех пор выдал такой низкий еврокоэффициент.

"Шахтер" в этом сезоне заработал 9,5 баллов (два – за победы над "Гентом"; полтора – за победу и ничью с "Монако"; два – за две ничьи в группе; четыре – бонус), что эквивалентно 1,9 очка в Таблицу коэффициентов. Это самый маленький показатель за последние десять лет. Меньше было в сезоне 2011/12, когда "Шахтер" добыл восемь баллов, и делились они на "шесть" (1,333).

Несмотря на это, "горняки" в третий раз подряд и в шестой раз за последние семь лет становятся командой, которая в сезоне приносит Украине наибольше очков в Таблицу коэффициентов.

Больше информации о еврокубковом вкладе клубов и общей украинской Таблице коэффициентов – в телеграмм-канале >>>

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В статье: Шахтер (Донецк) Таблица коэффициентов
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Комментарии (3)
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Alle Garage (Харьков)
08.12.2021 в 10:39
Дело в том, что Динамо набрало ещё меньше - 1 очко. Это меньше, чем у Ворсклы, игравшей с КуПСом вничью 2 раза.
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Only DK (Kyiv)
08.12.2021 в 10:57
Ну ты не сравнивай Бенфику и Шериф))) Плюс может сегодня возьмут очки
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Only DK (Kyiv)
08.12.2021 в 10:38
Шлюхтер - позор Украины. Не суметь обыграть клуб из МОЛДОВЫ. Молдовы, карл. Набрали обизян на 50 лямов и oтсасывaют у всех. Даже 10:0 от Боруссии было не таким позорным как эти матчи с Шерифом.
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