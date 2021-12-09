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Динамо набрало самый маленький еврокоэффициент за последние шестнадцать лет

Рейтинг УЕФА
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Четыре из пяти балов - это бонус

Динамо набрало самый маленький еврокоэффициент за последние шестнадцать лет

Фото - ФК Десна / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" вслед за "Шахтером" завершило выступления на международной арене и также, как и "горняки", установило антирекорд по количеству набранных в Таблицу коэффициентов очков за последнее время. За сезон киевляне выбили пять очков, что при делителе "5" равно одному баллу в украинскую долю Таблицы коэффициентов.

Это самый плохой показатель за последние шестнадцать лет. В сезоне 2007/08 на международной арене "Динамо" также добыло только пять баллов, но тогда при делителе "4" это принесло в Таблицу коэффициентов 1,25 очка.

Меньшее значение в последний раз киевляне набирали в сезоне 2004/05, когда было 0,5 балла за кампанию. Отметим также, что из текущих пяти баллов четыре киевляне получили в качестве автоматического бонуса за выход в группу Лиги чемпионов (без прохождения квалификации).

Добавим также, что "Динамо" в семнадцатый раз из последних восемнадцати сезонов на евроарене не является лидером по вкладу в украинскую долю Таблицы коэффициентов. Единственный раз в этом промежутке времени, когда "Динамо" было главным поставщиком евроочков, состоялся в сезоне 2018/19.

Напомним, ранее свой личный сезонный антирекорд за десять лет установил "Шахтер".

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В статье: Динамо (Киев) Таблица коэффициентов
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Комментарии (2)
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sergkir
09.12.2021 в 12:11
А что вы хотели? Дети играют
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.12.2021 в 11:47
Просто у них самый маленький ((
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