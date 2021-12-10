Таблица коэффициентов. Впереди Украины еще и Сербия, сезоны без прямого места в ЛЧ будут продолжаться

Последний еврокубковый тур для Украины прошел под знаком матчей против команд из четвертых и третьей корзин. Однако в этом сезоне нам абсолютно все равно, кому проигрывать/уступать/вылетать. В поединках с "Шерифом", "Бенфикой" и "Буде-Глимтом" "Шахтер", "Динамо" и "Заря" суммарно завоевали две ничьи. Два балла, что по конвертации Таблицы коэффициентов равно 0,4.

Это значит, что суммарный коэффициент текущего сезона (4,200) – самый плохой для Украины за последние двадцать лет выступления в Европе. Последний раз меньше наша страна набирала в кампании 2001/02, когда было 3,625 балла.

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При таких "слезах" как-то даже неудобно смотреть на результаты конкурентов. Конечно, все они пошли "в плюс" относительно Украины по итогам недели и будут иметь шансы и дальше отрываться/сокращать отставание, ведь все будут представлены в евровесне. Мы же будем пассивными участниками этой борьбы.

Итак, у страны-агрессора России произошел мини-прорыв. Нет, это не о ничьей "Зенита" из "Челси" (0,2 балла к Таблице коэффициентов), а о первом месте "Спартака" в группе Лиги Европы (2+5). Благо, хотя бы "Локомотив" вылетел. Шотландия еще раньше провела "Рейнджерс" и "Селтик" в стыковые раунды Лиги Европы и Лиги конференций соответственно, но суммарно в последнем туре клубы еще добавили стране 3 балла (0,6 по конвертации Таблицы коэффициентов).

Сербия вывела из группы не только "Црвену Звезду", но и "Партизан". Последний еще и зацепил ничью в заключительном туре, но хуже для нас то, что Red Star Belgrade завоевала первую позицию квартета. Это не только прямое место в 1/8-й финала турнира, но и дополнительные бонусные очки (пять очков; бонус "Партизана" – одно очко). Следовательно, два балла за две ничьи + шесть бонусных очков в сумме обогатили сербскую копилку на восемь баллов, что при делителе "4" означает +2 к Таблице коэффициентов. А это значит, что Украина позади на 0,075 балла и не будет иметь прямого места в группе Лиги чемпионов на сезон 2023/24.

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Бельгия потеряла "Брюгге" и "Антверпен" (вылетел еще раньше, но на прощание захватил 0,4 балла за победу над "Олимпиакосом"), вывела с первого места Лиги конференций "Гент" (0,4 за победу над "Флорой", бонус был раньше). И неожиданно потеряла "Генк" (последнее место группы Лиги Европы), однако его место в стыках занял "Рапид".

Тот "Рапид", который представляет еще одного конкурента Украины (Австрию), оторвавшегося, впрочем, уж слишком далеко. "Зальцбург" победил "Севилью" и забрал два очка за победу и бонус за выход в плей-офф Лиги чемпионов, ЛАСК к преждевременному первому месту в группе добавил еще очки за одну победу, "Рапид" взял то, что не досталось "Генку" (0,4 балла за победу + шанс сыграть весной). Даже "Штурм", который заблаговременно стал последним, зацепил ничью с "Монако".

В итоге имеем катастрофическое отставание от Австрии (6,050), наращенный отрыв Шотландией (впереди на 2,300) и Россией (впереди на 2,482), рывок впереди нас Сербии и сокращение отставания Бельгией (мы впереди на 1,200). Такими темпами уже можно начинать бояться Швейцарию, которая осталась с одним клубом, делит очки на "четыре" и отстает только на 2,125 балла. Грустная картина.

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На начало следующего сезона Украина уже двенадцатая. Но может быть и ниже, если "Базель" принесет Швейцарии весной 0,625 балла по конвертации Таблицы коэффициентов (одна победа и одна ничья).

скриншот - kassiesa.net

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В сезонном рейтинге (коэффициент 2021/22) мы остались на 25-й позиции и выше уж точно не поднимемся. Но и ниже точно не упадем. Плохой сезон. Хотелось бы просто забыть его, вычеркнуть из истории, но нет. В ближайшие пять лет он будет "светиться" в украинской Таблице коэффициентов.

скриншот - kassiesa.net