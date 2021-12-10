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Украина в компании Гибралтара, Эстонии и Кипра. Еще четырнадцать стран прекратили выступления в еврокубках 2021/22

Рейтинг УЕФА
(1 голосов)

Украина единственная из первых девятнадцати стран ТК, кто не вывел ни одного представителя из группы

Украина в компании Гибралтара, Эстонии и Кипра. Еще четырнадцать стран прекратили выступления в еврокубках 2021/22

Фото Павла Кубанова - УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Закончился групповой этап еврокубков, после которого с матчами международного уровня простилась еще порция стран. В группах были представлены 36 европейских футбольных ассоциаций, а к весне представительство сохранили только 22 из них.

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До ранее выбывших Сан-Марино, Андорры, Черногории, Северной Македонии, Лихтенштейна, Беларуси, Исландии, Уэльса, Грузии, Мальты, Фарерских островов, Албании, Северной Ирландии, Косово, Боснии и Герцеговины, Литвы, Латвии, Люксембурга и Ирландии добавились Гибралтар, Эстония, Армения, Финляндия, Казахстан, Словакия, Словения, Венгрия, Польша, Румыния, Болгария, Швеция, Кипр, Украина.

Отметим, что максимальное представительство сохраняют четыре страны:

  • Англия (семь команд);
  • Испания (семь команд);
  • Франция (шесть команд);
  • Нидерланды (пять команд),

однако Англия или Нидерланды точно потеряют одного представителя после завершения перенесенного матча Лиги конференций "Тоттенхэм" (Англия) - "Ренн" (Франция).

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Италия потеряла одного представителя и представлена ​​весной шестью клубами, Германия потеряла две команды и продолжает выступления пятью.

У Португалии две потери и четыре клуба в игре. Австрия и Дания потеряли по два представителя и продолжают выступать тремя командами.

Шесть стран остались с двумя командами. Это:

  • Россия;
  • Шотландия;
  • Сербия;
  • Турция;
  • Греция;
  • Чехия.

У семерых стран осталось по одному представителю. Это:

  • Бельгия;
  • Швейцария;
  • Хорватия;
  • Норвегия;
  • Израиль;
  • Азербайджан;
  • Молдова.

Ниже всего в Таблице коэффициентов из тех, кто еще в игре, стоит Молдова – 33 место. Самая высокая из тех, кто уже потерял всех участников – Украина. Более того, она единственная из первых девятнадцати стран Таблицы коэффициентов, кто не вывел ни одного представителя из группы. Это самый плохой сезон для нашей Ассоциации за последние двадцать лет.

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Следующие еврокубковые матчи состоятся в конце февраля 2022-го года.

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В статье: Таблица коэффициентов
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
10.12.2021 в 13:03
Подарок к юбилею украинского футбола...
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Цап-царап (Харків)
10.12.2021 в 13:03
С павелками - это наш уровень...
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