Впервые в истории еврокубков Сербия завершит сезон выше Украины в Таблице коэффициентов
Очень плохой сезон
Фото - Олександр Приходько
Завершилась первая часть еврокубкового сезона 2021/22, по итогам которой Украина лишилась всех клубов-участников. Также украинская Ассоциация потеряла позиции в Таблице коэффициентов – опустилась уже на двенадцатое место, уступив Сербии.
Примечательно, что Сербия впервые в истории еврокубков завершит сезон выше Украины в Таблице коэффициентов. Сейчас Сербия впереди на 0,075 балла, но весной она сыграет еще двумя командами (минимум четыре поединка), в то время как Украина уже закончила для себя сезон.
Примечательно, что из одиннадцати Ассоциаций, опережающих Украину в Таблице коэффициентов, только Сербия до сих пор никогда не была выше Украины. Ближе всего к Украине в Таблице коэффициентов Серия была в 2005-м году, когда занимала 17-е место, а Украина – 15-е.
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Скриншот - kassiesa.net
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