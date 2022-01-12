Завершено активное участие, но не сезон. Украина может потерять очередные привилегии ТК

Украина по итогам текущего сезона точно не поднимется в Таблице коэффициентов выше 12-го места. Но может опуститься ниже. Главная угроза исходит от Бельгии, поменьше – от Швейцарии. Обе страны представлены весной одним клубом и в случае прорыва могут лишить Украину нескольких привилегий в старт-листе сезона 2023/24.

Таблица коэффициентов УЕФА сезона 2021/22 после группового этапа и перед раундами плей-офф / скриншот - kassiesa.net

Двенадцатое место предусматривает старт чемпиона страны в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов по ветке чемпионов (минимум – группа Лиги Европы), вице-чемпиона – во втором раунде квалификации Лиги чемпионов по ветке представителей лиг (осень не гарантирована). Третьей команде лиги/победителю национального Кубка 12-е место ТК гарантирует участие в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы (минимум – группа Лиги Конференций). Четвертая и пятая команды 12-й в ТК страны стартуют в третьем и втором раундах квалификации Лиги Конференций соответственно.

Тринадцатое место по сравнению с двенадцатым теряет несколько привилегий. Во-первых, чемпион стартует не с раунда плей-офф Лиги чемпионов, а с третьего этапа отбора Лиги чемпионов ветки чемпионов (гарантированный минимум – группа не Лиги Европы, а Лиги Конференций). Во-вторых, третья команда лиги/победитель национального Кубка стартует не с раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, а с третьего этапа отбора, теряется гарантированный минимум в виде группы Лиги Конференций. В-третьих, четвертая команда 13-й страны ТК стартует не с третьего раунда отбора, как аналогичный участник 12-й страны ТК, а со второго. То есть, по пути в группу должен будет пройти на одного соперника больше.

Схема распределения еврокубковых мест в ближайшие годы. Красным выделена разница между 12-м и 13-м местами / скриншот - kassiesa.net

Примечание: вышеописанная схема отличий двенадцатого места ТК от тринадцатого действует при условии, что последнюю Лигу чемпионов выиграет команда, которая в своем национальном чемпионате финиширует вне зоны Лиги чемпионов.

Если Украина в этом сезоне финиширует не на 12-м месте ТК, а на 13-м, она потеряет:

а) в худшем случае:

- гарантированную группу Лиги Европы для чемпиона; по пути в группу Лиги чемпионов ему придется пройти не одного, а двух соперников;

- гарантированную группу Лиги Конференций для третьей команды лиги/победителя национального Кубка; для выхода в группу Лиги Европы придется пройти не одного, а двух соперников;

- место в третьем раунде квалификации Лиги Конференций для четвертой команды; по пути в группу ей придется пройти не двух соперников, а троих;

б) в лучшем случае:

- место в третьем раунде квалификации Лиги Конференций для четвертой команды; по пути в группу ей придется пройти не двух соперников, а троих.

Сегодня Украина опережает Бельгию на 1,200 балла. Конкурент представленный в весне одним клубом – "Гент" сыграет в 1/8-й финала Лиги Конференций, соперник определится 25.02.2022. Нужно, чтобы "Гент" добыл до конца кампании менее шести баллов. Это равно вылету в четвертьфинале без одержания там победы или двух ничьих (при условии, что 1/8-я будет пройдена с двумя победами). Если 1/8-ю "Гент" пройдет с двумя баллами (победа + поражение, ничья + ничья), то допустимый выход в полуфинал (и два поражения там) с победой и поражением (или двумя ничьими) в четвертьфинале. Если "Гент" пройдет 1/8-ю с тремя баллами (победа + ничья), приемлемым будет только вылет в четвертьфинале.

Швейцария отстает от Украины на 2,125 балла, представлена ​​весной одним клубом и делит очки на "4". Нужно, чтобы "Базель" до конца кампании не набрал более восьми баллов. Он сыграет в 1/8-й Лиге Конференций, соперник определится 25.02.2022. Допустимым будет выход в полуфинал (и вылет там) с не максимальными показателями (без четырех побед в четырех матчах).

Теоретически Украину могут опередить Турция (отстает на 4,975), Греция (отстает на 5,100), Дания (отстает на 5,225) и Чехия (отстает на 5,400), но шансы на это незначительны.