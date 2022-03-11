Таблица коэффициентов УЕФА. Швейцария и Бельгия не приближаются к Украине

Неделя в контексте Таблицы коэффициентов оказалась не самой плохой для украинского футбола. Представители имеющих шансы еще в этом сезоне потеснить Украину с двенадцатого места Швейцарии и Бельгии очков не набрали. Однако оба потерпели поражения с минимальной разницей в счете ("Гент" от ПАОКа 0:1, "Базель" от "Марселя" – 1:2), поэтому борьба продолжится на следующей неделе.

Надо отмечать сербский "ноль" - "Црвена Звезда" и "Партизан" проиграли с разгромными счетами (от "Рейнджерса" и "Фейеноорда" соответственно). Сербы точно закончат сезон выше Украины, однако важно и то, какой будет стартовая картина в следующем футбольном году. А там сейчас Украина отстает на 2,700 балла. Лучше, чтобы этот показатель не увеличивался.

Одного из сербских участников притормозил "Рейнджерс" – здесь уж приходится мириться с принципом "меньшее зло". Шотландия начнет следующий сезон на расстоянии от Украины минимум в 7,500 балла. Это отыграть невероятно сложно. Можно даже понемногу свыкаться с мыслью о том, что и в следующем сезоне придется дышать шотландцам в спину. Амбиции эта страна очертила серьезные.

ПАОК приостановил "Гент" – это нам на руку, но только с точки зрения сегодняшнего дня. Ведь если смотреть на начало следующего сезона, то там Греция отстает от Украины всего-навсего на 1,200 балла. Каждый удачный результат ПАОКа будет уменьшать этот разрыв. Как, по сути, будет уменьшаться отставание Норвегии синхронно с продвижением "Буде-Глимта" (победа 2:1 над АЗ), а отставание Чехии – с продвижением "Славии" (победа 4:1 над ЛАСК). Австрия притормозила ("Зальцбург" вылетел, ЛАСК на грани) – и это тоже капля позитива. Ее стартовое преимущество над Украиной в сезоне 2022/23 будет в пределах 4,900 – 5,100 балла. По крайней мере, это в поле зрения.

"Копенгаген" и "Галатасарай" "откусили" по одному баллу в противостояниях с ПСВ и "Барселоной" соответственно. Такие сенсации нам не на руку, ведь Дания и Турция могут давить на украинские позиции Таблицы коэффициентов 2023 со спины. И наконец – не очень выгодные победы "Лиона" над "Порту", а "Браги" – над "Монако". "Ткачи" уже опередили "Шахтер" в рейтинге клубов, португальцы ("Брага") максимально близко подобрались к "Динамо". На расстояние одной победы. Как, кстати, и "Рейнджерс".

Трудный год как в футболе, так и в жизни. Но нужно держаться. Украина победит в войне, а затем будет побеждает и на зеленых полях.

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