Таблица коэффициентов УЕФА. Украина сохранила двенадцатое место

Активная фаза сезона 2021/22 для Украины закончилась еще в середине декабря, но до сих пор оставался открытым вопрос двенадцатого итогового места. На него могли посягнуть преследователи Украины Швейцария и Бельгия, однако ситуация сложилась как можно лучше для нас. В 1/8-й финала Лиги конференций два матча проиграл "Базель" ("Марселю") и два матча проиграл "Гент" (ПАОКу). Из активных участников за спиной Украины остаются только Чехия, Греция и Норвегия ("Буде/Глимт" продолжает творить сенсацию), у которых нет даже теоретических шансов подняться на двенадцатое место.

Окончен сезон для Австрии, Турции и Дании – это уже в контексте стартовых позиций в следующем футбольном году. Украина и здесь двенадцатая, но Чехия, Греция и Норвегия в этой плоскости еще могут потеснить нашу страну благодаря "Славии", ПАОКу и "Буде/Глимту", продолжающим борьбу в сезоне 2021/22. Греция отстает на 0,7 балла; Норвегия – на 1,0,5; Чехия – на 1,7. Рабочая ситуация, а вот ближайшая страна впереди (Сербия) в отрыве на 3,200 очка. Будет тяжеловато.

Но это будет летом, после победы в войне и после обновления страны и футбола. По сути, придется начинать все заново, однако пугать это не должно. Напротив, должно мотивировать.

Два слова – о рейтинге клубов. "Брага" обошла "Динамо". Очень близок к этому и "Рейнджерс", но катастрофы в этом нет. "Шахтеру" будет угрожать "Аталанта", если преодолеет четвертьфинал. Жеребьевка решающих стадий всех турниров – 18-го марта.

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