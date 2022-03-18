УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Рейтинг УЕФА
  4. Таблица коэффициентов УЕФА. Украина сохранила двенадцатое место
В тренде

Таблица коэффициентов УЕФА. Украина сохранила двенадцатое место

Рейтинг УЕФА
(1 голосов)

Это гарантирует групповой этап одного из еврокубков бронзовому призеру УПЛ/победителю Кубка

Таблица коэффициентов УЕФА. Украина сохранила двенадцатое место

Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Активная фаза сезона 2021/22 для Украины закончилась еще в середине декабря, но до сих пор оставался открытым вопрос двенадцатого итогового места. На него могли посягнуть преследователи Украины Швейцария и Бельгия, однако ситуация сложилась как можно лучше для нас. В 1/8-й финала Лиги конференций два матча проиграл "Базель" ("Марселю") и два матча проиграл "Гент" (ПАОКу). Из активных участников за спиной Украины остаются только Чехия, Греция и Норвегия ("Буде/Глимт" продолжает творить сенсацию), у которых нет даже теоретических шансов подняться на двенадцатое место.

Окончен сезон для Австрии, Турции и Дании – это уже в контексте стартовых позиций в следующем футбольном году. Украина и здесь двенадцатая, но Чехия, Греция и Норвегия в этой плоскости еще могут потеснить нашу страну благодаря "Славии", ПАОКу и "Буде/Глимту", продолжающим борьбу в сезоне 2021/22. Греция отстает на 0,7 балла; Норвегия – на 1,0,5; Чехия – на 1,7. Рабочая ситуация, а вот ближайшая страна впереди (Сербия) в отрыве на 3,200 очка. Будет тяжеловато.

Таблица коэффициентов УЕФА. Украина сохранила двенадцатое место - изображение 1

Но это будет летом, после победы в войне и после обновления страны и футбола. По сути, придется начинать все заново, однако пугать это не должно. Напротив, должно мотивировать.

Два слова – о рейтинге клубов. "Брага" обошла "Динамо". Очень близок к этому и "Рейнджерс", но катастрофы в этом нет. "Шахтеру" будет угрожать "Аталанта", если преодолеет четвертьфинал. Жеребьевка решающих стадий всех турниров – 18-го марта.

Читайте такжеБольше новостей Таблицы коэффициентов и рейтинга украинских клубов - в телеграм-канале >>>

Таблица коэффициентов УЕФА. Украина сохранила двенадцатое место - изображение 2

скриншоты - kassiesa.net

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Таблица коэффициентов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...