Две страны могут потеснить Украину с двенадцатой стартовой позиции Таблицы коэффициентов уже в ближайших матчах
Также есть угроза для украинских грандов в клубном рейтинге
Getty Images / Global Images Ukraine
В Таблице коэффициентов текущего сезона Украина сохранила за собой двенадцатую позицию. В продолжающихся еврокубковых матчах определяется позиция Украины на старте сезона 2022/23. Пока что Украина двенадцатая, но позади в пределах одной победы находятся две страны.
скриншот - kassiesa.net
Норвегия и Греция могут обогнать Украину по итогам сегодняшних матчей Лиги конференций.
- "Рома" 22:00 "Буде-Глимт" (первый матч – 1:2);
- ПАОК 22:00 "Марсель" (первый матч – 1:2).
Условие для ПАОКа – победа с выходом в полуфинал (два балла за результат + один балл бонуса). Победы с разницей в один мяч и поражения в серии пенальти грекам не хватит.
Норвежцам в противостоянии с "Ромой" хватит любой победы, но не хватит ничьей или поражения с минимальным счетом и прохода в серии пенальти. В таком случае для опережения Украине придется добирать очки в полуфинале.
Еще одна страна, сохраняющая шансы начать сезон 2022/23 выше Украины – Чехия. "Славия" играет дома против "Фейеноорда" (первый матч – 3:3), но в этом случае результат одного матча не будет определяющим. Если чехи пройдут нидерландцев с максимальным набором евроочков (2+1), отставание от Украины все равно сохранится и перенесется на стадию полуфинала.
Интересно, что Украине в паре ПАОК – "Марсель" выгодна победа французов, но она вредна конкретно для киевского "Динамо", которое может уступить "Марселю" в таблице рейтинга клубов (провансальцы отстают на четыре балла: это победа над ПАОКом (с бонусом) и ничья в одном из двух матчей полуфинала).
скриншот - kassiesa.net
"Рейнджерс" может опередить "Динамо" в рейтинге при условии не проигрыша от "Браги", а "Аталанта" угрожает "Шахтеру".
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