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Две страны могут потеснить Украину с двенадцатой стартовой позиции Таблицы коэффициентов уже в ближайших матчах

Рейтинг УЕФА
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Также есть угроза для украинских грандов в клубном рейтинге

Две страны могут потеснить Украину с двенадцатой стартовой позиции Таблицы коэффициентов уже в ближайших матчах

Getty Images / Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В Таблице коэффициентов текущего сезона Украина сохранила за собой двенадцатую позицию. В продолжающихся еврокубковых матчах определяется позиция Украины на старте сезона 2022/23. Пока что Украина двенадцатая, но позади в пределах одной победы находятся две страны.

Две страны могут потеснить Украину с двенадцатой стартовой позиции Таблицы коэффициентов уже в ближайших матчах - изображение 1

скриншот - kassiesa.net

Норвегия и Греция могут обогнать Украину по итогам сегодняшних матчей Лиги конференций.

  • "Рома" 22:00 "Буде-Глимт" (первый матч – 1:2);
  • ПАОК 22:00 "Марсель" (первый матч – 1:2).

Условие для ПАОКа – победа с выходом в полуфинал (два балла за результат + один балл бонуса). Победы с разницей в один мяч и поражения в серии пенальти грекам не хватит.

Две страны могут потеснить Украину с двенадцатой стартовой позиции Таблицы коэффициентов уже в ближайших матчах - изображение 2

Норвежцам в противостоянии с "Ромой" хватит любой победы, но не хватит ничьей или поражения с минимальным счетом и прохода в серии пенальти. В таком случае для опережения Украине придется добирать очки в полуфинале.

Еще одна страна, сохраняющая шансы начать сезон 2022/23 выше Украины – Чехия. "Славия" играет дома против "Фейеноорда" (первый матч – 3:3), но в этом случае результат одного матча не будет определяющим. Если чехи пройдут нидерландцев с максимальным набором евроочков (2+1), отставание от Украины все равно сохранится и перенесется на стадию полуфинала.

Интересно, что Украине в паре ПАОК – "Марсель" выгодна победа французов, но она вредна конкретно для киевского "Динамо", которое может уступить "Марселю" в таблице рейтинга клубов (провансальцы отстают на четыре балла: это победа над ПАОКом (с бонусом) и ничья в одном из двух матчей полуфинала).

Две страны могут потеснить Украину с двенадцатой стартовой позиции Таблицы коэффициентов уже в ближайших матчах - изображение 3

скриншот - kassiesa.net

"Рейнджерс" может опередить "Динамо" в рейтинге при условии не проигрыша от "Браги", а "Аталанта" угрожает "Шахтеру".

Две страны могут потеснить Украину с двенадцатой стартовой позиции Таблицы коэффициентов уже в ближайших матчах - изображение 4

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