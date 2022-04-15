Украина сохранила за собой двенадцатую стартовую позицию сезона 2022/23 в Таблице коэффициентов
Конкуренты не воспользовались шансом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ответные матчи четвертьфинала Лиги Европы и Лиги конференций закончились почти с идеальными для Украины результатами.
"Буде-Глимт", ПАОК и "Славия" проиграли и закончили еврокубковый сезон для Норвегии, Греции и Чехии соответственно. Это значит, что Украина удержалась на двенадцатой стартовой позиции ближайшей еврокампании.
Из Лиги Европы вылетела "Аталанта", которая в случае выхода в полуфинал могла бы угрожать "Шахтеру" в таблице рейтинга клубов.
Единственный результат, который немного не на руку Украине – победа "Рейнджерса" над "Брагой" с выходом в полуфинал. "Рейнджерс" опередил "Динамо" в рейтинге клубов, а Шотландия еще на 0,6 балла увеличила преимущество над Украиной в Таблице коэффициентов.
скриншот - kassiesa.net
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