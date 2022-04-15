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Украина сохранила за собой двенадцатую стартовую позицию сезона 2022/23 в Таблице коэффициентов

Рейтинг УЕФА
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Конкуренты не воспользовались шансом

Украина сохранила за собой двенадцатую стартовую позицию сезона 2022/23 в Таблице коэффициентов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Ответные матчи четвертьфинала Лиги Европы и Лиги конференций закончились почти с идеальными для Украины результатами.

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"Буде-Глимт", ПАОК и "Славия" проиграли и закончили еврокубковый сезон для Норвегии, Греции и Чехии соответственно. Это значит, что Украина удержалась на двенадцатой стартовой позиции ближайшей еврокампании.

Из Лиги Европы вылетела "Аталанта", которая в случае выхода в полуфинал могла бы угрожать "Шахтеру" в таблице рейтинга клубов.

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Единственный результат, который немного не на руку Украине – победа "Рейнджерса" над "Брагой" с выходом в полуфинал. "Рейнджерс" опередил "Динамо" в рейтинге клубов, а Шотландия еще на 0,6 балла увеличила преимущество над Украиной в Таблице коэффициентов.

Украина сохранила за собой двенадцатую стартовую позицию сезона 2022/23 в Таблице коэффициентов - изображение 1

скриншот - kassiesa.net

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