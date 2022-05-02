Отстранение россии от еврокубков оказывает практическое влияние на заявку Украины. Цена – групповой этап Лиги чемпионов
И гарантированный групповой этап одного из еврокубков для второй команды УПЛ
Фото: ФК Шахтёр/Автор неизвестен
Сегодня, второго мая 2022-го года, стало известно о том, что УЕФА не допустит к участию в еврокубках клубы из страны-агрессорки россии. Страна, развязавшая на континенте кровавую войну, шла в Таблице коэффициентов на восьмом месте, поэтому все нижестоящие Ассоциации поднялись на одну позицию вверх.
Это значит, что Украина будет проходить по квоте не двенадцатого, а одиннадцатого места. Разница – существенная.
Если текущую Лигу чемпионов выиграет не "Вильярреал" (команда, не находящаяся в зоне Лиги чемпионов в своем чемпионате), первая команда украинского чемпионата ("Шахтер") получит прямой пропуск в группу Лиги чемпионов 2022/23.
Вторая команда украинского чемпионата - "Динамо" - стартует не со второго раунда квалификации Лиги чемпионов, как это предполагает заявка двенадцатого места Таблицы коэффициентов, а с третьего раунда квалификации ЛЧ ветки не чемпионов (минимум – группа Лиги Европы).
На заявку Украины в Лиге Европы и Лиге конференций отстранение россии не влияет. "Днепр-1" стартует с раунда плей-офф Лиги Европы (минимум группа Лиги конференций), "Заря" – с третьего раунда квалификации Лиги конференций, "Ворскла" – со второго раунда квалификации Лиги конференций.
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