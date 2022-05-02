  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Рейтинг УЕФА
  4. Отстранение россии от еврокубков оказывает практическое влияние на заявку Украины. Цена – групповой этап Лиги чемпионов
В тренде

Отстранение россии от еврокубков оказывает практическое влияние на заявку Украины. Цена – групповой этап Лиги чемпионов

Рейтинг УЕФА
Обновлено
(6 голосов)

И гарантированный групповой этап одного из еврокубков для второй команды УПЛ

Отстранение россии от еврокубков оказывает практическое влияние на заявку Украины. Цена – групповой этап Лиги чемпионов

Фото: ФК Шахтёр/Автор неизвестен

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, второго мая 2022-го года, стало известно о том, что УЕФА не допустит к участию в еврокубках клубы из страны-агрессорки россии. Страна, развязавшая на континенте кровавую войну, шла в Таблице коэффициентов на восьмом месте, поэтому все нижестоящие Ассоциации поднялись на одну позицию вверх.

Это значит, что Украина будет проходить по квоте не двенадцатого, а одиннадцатого места. Разница – существенная.

Если текущую Лигу чемпионов выиграет не "Вильярреал" (команда, не находящаяся в зоне Лиги чемпионов в своем чемпионате), первая команда украинского чемпионата ("Шахтер") получит прямой пропуск в группу Лиги чемпионов 2022/23.

Вторая команда украинского чемпионата - "Динамо" - стартует не со второго раунда квалификации Лиги чемпионов, как это предполагает заявка двенадцатого места Таблицы коэффициентов, а с третьего раунда квалификации ЛЧ ветки не чемпионов (минимум – группа Лиги Европы).

На заявку Украины в Лиге Европы и Лиге конференций отстранение россии не влияет. "Днепр-1" стартует с раунда плей-офф Лиги Европы (минимум группа Лиги конференций), "Заря" – с третьего раунда квалификации Лиги конференций, "Ворскла" – со второго раунда квалификации Лиги конференций.

Читайте такжеБольше новостей еврокубковой заявки Украины 2022/23 - в профильном телеграм-канале >>>

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Таблица коэффициентов
Оцените этот материал:
(6 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде