Сезон 2022/23 Украина должна была начать на двенадцатом месте в Таблице коэффициентов. Однако на официальном сайте УЕФА (как и на всех других ресурсах соответствующей тематики) в рейтинге Ассоциаций Украина по состоянию на начало сезона 2022/23 занимает тринадцатую строчку. Аккуратно за спиной… россии.

Отстраненной из-за вероломного нападения на Украину стране-агрессорке УЕФА насчитал 4,333 балла при нуле участниках еврокубков. В объяснениях УЕФА говорится, что организация приняла решение о присуждении российским ассоциациям количества баллов, которое равно наименьшему набранному коэффициенту за пять последних сезонов: 4,333 балла для мужской ассоциации и 1,750 – для женской.

Решение беспрецедентное.

В новейшей истории европейского футбола совсем немного случаев отстранений от еврокубков целой Ассоциации, но они есть. И никогда "забаненным" странам не насчитывали очки без фактического участия в еврокубках. Югославия в разгар войны получала нули в период с сезона 1991/92 по сезон 1994/95 включительно. Хотя пример Югославии, где война шла в пределах одного геополитического образования и на коэффициент которой потом претендовали несколько отдельных стран, не слишком показателен в нашей ситуации.

Более показателен пример Англии 1985-1990, которую отстранили из-за Эйзельской трагедии.

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С сезона 1985/86 по сезон 1989/90 включительно Англия не получила в Таблицу коэффициентов ни одного балла.

4,333 очка, начисленных дисквалифицированной россии, – это почти 22 балла по конвертации Таблицы коэффициентов (один балл – ничья, два балла – победа (в квалификация: 0,5 балла – ничья, один балл – победа); сумма делится на количество клубов в еврокубах). То есть, одиннадцать побед в групповом раунде того или иного евротурнира. Если учесть четыре бонусных очка (0,800 балла), которые россия при обычных условиях получила бы за автоматический выход одной команды в групповой этап Лиги чемпионов, для достижения коэффициента 4,333 ей нужно было бы одержать еще восемь побед и одну ничью в основном раунде еврокубков (или 17 побед и одну ничью в квалификации). Не факт, что такое достижение покорилось бы представителям страны-террористки на футбольных полях.

По итогу – парадокс. Без отстранения россия должна была начать сезон 2022/23 на семнадцатом месте с отставанием от Украины в 1,172 балла (с учетом бонуса для россии за группу Лиги чемпионов и без такового для "Шахтера", который без отстранения оккупантов играл бы в квалификации). А по факту у агрессоров двенадцатое место и преимущество над Украиной в 1,615 балла (с учетом бонусов "Шахтера"). Чтобы нивелировать это отставание, нам нужно одержать восемь побед и одну ничью в квалификации, или четыре победы и одну ничью – в основном раунде еврокубков.

По-справедливому россия должна была получить ноль баллов в Таблицу коэффициентов за сезон 2022/23. Взятые из воздуха 4,333 – это очередная попытка УЕФА выслужиться перед богатеньким агрессором.

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