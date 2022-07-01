В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов и Лиги конференций будет представлен один конкурент Украины в ТК
А основная борьба начнется со второго этапа отбора
FK Bodø/Glimt
Украина начнет сезон 2022/23 на тринадцатом месте в Таблице коэффициентов, а ее конкурентами можно считать плотную группу из семи-восьми стран.
На одиннадцатом месте идет Сербия, которая впереди Украины на 2,400 балла. Двенадцатая – страна-террорист россия, которой насчитали 4,333 балла в качестве компенсации за дисквалификацию. Норвегия, Швейцария и Греция отстают от Украины в пределах полутора баллов и занимают 14-е, 15-е и 16-е места соответственно.
Чуть больше отстают (на 2,300 балла и больше) Чехия (17-е место), Хорватия (18-е место) и Дания (19-е место). Более четырех баллов отставания – у 19-й Турции.
Первой среди этой группы стран сезон начнет Норвегия. Ее чемпион "Буде-Глимт" в первом квалификационном раунде ЛЧ сыграет против КИ Клаксвик (Фарерские острова). Матч состоится шестого июля.
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