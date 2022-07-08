Таблица коэффициентов УЕФА. Норвегия с первого же раунда начинает давить на Украину

Активные выступления в сезоне Украина начнет через несколько недель, однако в среде наших конкурентов уже сейчас заметны движения. Норвегия, идущая аккуратно за спиной Украины, набрала свое первое очко. "Буде-Глимт" не просто победил КИ Клаксвик из Фарерских островов (3:0), но практически обеспечил себе место во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

Среди других интересных результатов недели следует отметить поражение "Карабаха" от "Леха" (0:1), ничьи "Клужа" с "Пюником" (0:0), а "Шерифа" – со "Зрински", а также лишь минимальную победу "Мальме" над "Викингуром" (3:2). Вылет из первого квалификационного раунда Лиги чемпионов (в квалификацию Лиги конференций) высокорейтинговых команд ("Клуж", "Карабах", "Мальме", "Шериф") может помешать "Заре" (в случае прохождения ею квалификации) попасть в более высокую корзину при жеребьевке групп Лиги конференций.

С другой стороны, обидчики вышеназванных команд могут в итоге оказаться в Лиге Европы (если вылетят на какой-то следующей стадии отбора Лиги чемпионов), что уже может помочь "Днепру-1" (при условии прохождения им квалификации Лиги Европы) попасть не в четвертую, а в третью корзину турнира.

Также в контексте "Днепра-1" (если он не пройдет квалификацию Лиги Европы и переместится в Лигу конференций) и "Ворсклы" были интересны матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций с участием десяти команд. Команд с более высоким рейтингом, чем у "Днепра-1" и "Ворсклы". Их вылет может способствовать повышению украинского / украинских низкорейтингового / низкорейтинговых представителя / представителей из четвертой в третью корзину Лиги конференций.

Из десяти высокорейтинговых участников первого квалификационного раунда Лиги конференций проиграли двое ("Динамо" Тбилиси от эстонского "Пайде" 2:3 и "Фола Эш" (Люксембург) от "Тре-Фиори" из Сан-Марино 0:1). Одна команда ("Олимпия") сыграла вничью 1:1 (с "Дифферданжом"), три команды выиграли минимально (ДАК, "Алашкерт" и "Флора"). Еще четыре высокорейтинговых участника ("Рига", "Шкендия", КуПС и "Бдучность") уверенно победили (с разницей в два мяча).

Ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций состоятся ровно через неделю.

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