Первая страна лишилась всех представителей в еврокубках. Для нее евросезон 2022/23 окончен

По итогам ответных матчей второго квалификационного раунда Лиги конференций стала известна первая страна, потерявшая всех своих представителей на международной арене. Это Андорра.

Сезон Андорра начинала с тремя представителями, двое из которых вылетели в первом квалификационном раунде Лиги конференций. Чемпион страны "Интер Эскальдес" сначала вылетел из Лиги чемпионов, а затем уступил в двухматчевом противостоянии Лиги конференций ЧФР Клуж.

За сезон Андорра набрала 0,666 балла в Таблицу коэффициентов.