Первая страна лишилась всех представителей в еврокубках. Для нее евросезон 2022/23 окончен
Футбольный карлик
фото з відкритих джерел
По итогам ответных матчей второго квалификационного раунда Лиги конференций стала известна первая страна, потерявшая всех своих представителей на международной арене. Это Андорра.
Сезон Андорра начинала с тремя представителями, двое из которых вылетели в первом квалификационном раунде Лиги конференций. Чемпион страны "Интер Эскальдес" сначала вылетел из Лиги чемпионов, а затем уступил в двухматчевом противостоянии Лиги конференций ЧФР Клуж.
За сезон Андорра набрала 0,666 балла в Таблицу коэффициентов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Утверждены даты и время начала матчей Динамо в следующем раунде ЛЧ
- Покромсали артиллерию. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной
- Все решил скандальный мяч. Видео голов и обзор матча АИК - Ворскла 2:0
- Судейский эксперт: Лучшим в матче Фенербахче – Динамо был арбитр Иратти
- Красотка дня. Украинская Анжелина Джоли защищает нашу страну в рядах ВСУ. ФОТО
- Свадьба на фоне руин: винничанка поделились фото из разрушенного русской ракетой дома
Новости по теме
- 22:40 Зарубежные ЛЧ. Фенербахче - Динамо 1:2. Везение... нет. Бущан... нет. Магия Луческу... Да что хотите!
- 12:37 Зарубежные ЛЧ. Второй квалификационный раунд. Матч Динамо и список неудачников, среди которых может быть соперник Днепра-1
- 01:11 Украинские Таблица коэффициентов. Среди конкурентов Украина набрала наименьше, но с самой высокой эффективностью
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти