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Первая страна лишилась всех представителей в еврокубках. Для нее евросезон 2022/23 окончен

Рейтинг УЕФА
(1 голосов)

Футбольный карлик

Первая страна лишилась всех представителей в еврокубках. Для нее евросезон 2022/23 окончен

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

По итогам ответных матчей второго квалификационного раунда Лиги конференций стала известна первая страна, потерявшая всех своих представителей на международной арене. Это Андорра.

Сезон Андорра начинала с тремя представителями, двое из которых вылетели в первом квалификационном раунде Лиги конференций. Чемпион страны "Интер Эскальдес" сначала вылетел из Лиги чемпионов, а затем уступил в двухматчевом противостоянии Лиги конференций ЧФР Клуж.

За сезон Андорра набрала 0,666 балла в Таблицу коэффициентов.

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В статье: Таблица коэффициентов
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