Таблица коэффициентов. Норвегия обходит Украину, но имеет только одно гарантированное место в группе. У нас уже три

Несмотря на событие глобального масштаба (в разрезе еврокубкового сезона), заключающееся в обеспечении "Динамо" (Киев) группового раунда Лиги Европы (минимум), называть неделю слишком удачной нельзя. Ведь Украина потеряла одну команду, пропустила вперед себя Норвегию, проиграла по набору очков и другим конкурентам.

"Ворскла" за противостояние с АИКом получила один балл (0,2 по конвертации еврокубков) в Таблицу коэффициентов и полтора балла – в личный клубный рейтинг. "Динамо" набрало с "Фенербахче" полтора балла в Таблицу коэффициентов, о рейтинге клуба сейчас не говорим. Полтора, потому что за победу в дополнительное время присуждается целое очко (0,2 по конвертации Таблицы коэффициентов), а не половина. Половину из возможного мы получили в общей сложности – потеряли ровно пятьдесят процентов. От этого следует отталкиваться в процессе сравнения с достижениями конкурентов.

Сравнения будут не в нашу пользу, ведь Норвегия задала невероятную высоту – выгрызла максимум из возможного. Четыре из четырех. Один полноценный балл в Таблицу коэффициентов. Мы уже позади скандинавов (отставание – 0,025), однако имеем три гарантированных места в группах, а Норвегия – только одно. Так что еще поборемся.

На неделе обогатилась и Швейцария. "Цюрих" вылетел из Лиги чемпионов (в Лигу Европы), но зацепил 0,5 балла. "Янг Бойз" добавил балл, а "Базель" расслабился и разбазарил полочка. В сумме, два из трех возможных – 0,5 по конвертации Таблицы коэффициентов. Для сравнения, у нас на неделе – 0,2.

Для Греции мид-уик был даже тяжелее, чем для нас. Провал "Олимпиакоса" в Лиге чемпионов (поражение от "Маккаби" Хайфа 0:4), вылет ПАОКа (от "Левски"). Немного сгладил ситуацию "Арис", победивший немощных белорусов. Благодаря меньшему делителю, однако, этот балл ценнее, чем балл, полученный "Динамо". Поэтому Греция приблизилась к Украине на 0,05 балла. Если уж заговорили о трудностях – то обязательно о Хорватии. Минус "Осиек" и "Риека", но плюс одно очко (0,25 по конвертации Таблицы коэффициентов) от "Динамо" (Загреб) и минимум групповой этап Лиги Конференций. Еще одна команда у хорватов пока не стартовала.

Чехия потеряла одну команду ("Спарту"), но двумя другими на неделе получила два очка. Поэтому дыхание в нашу спину из уст этого конкурента также стало более теплым (+0,3 по отношению к Украине).

Наконец, Дания – у нее единственной среди этой компании, как и у нас, очки делятся на пять. Урожай получился заметным – 2,5 очка на три команды. Датчане отстают довольно существенно, однако Украине нужно с ними считаться.

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В следующем раунде у нас стартует "Заря" – сыграет против румынской "Университета Крайова". Второй раунд квалификации Лиги Конференций подарил несколько выгодных конкретно для луганцев результатов. Это, в частности, вылеты "Астаны" и ПАОКа – команд, которые могли понижать корзину "Зари" в случае выхода в групповой этап. Также отмечаем выход в посев раунда плей-офф квалификации Лиги Конференций "Фиорентины", "Кельна" и даже "Антверпена". В борьбе за группу "Заря" может получить из топ-чемпионатов только "Ниццу". В целом же самый высокорейтинговый возможный для луганчан соперник – это "Фенербахче", если он не пройдет "Словацко" в Лиге Европы. Если пройдет – тогда "Хапоэль" (Беер-Шева).

Среди тех, кто потенциально может понижать корзину "Днепра-1" (перейдет в Лигу Конференций, если проиграет в Лиге Европы), вылетели, кроме выше упомянутых, еще восемь команд ("Судува", "Кайрат", "Олимпия", "Мозеруэлл" ", "Будучность", "Линкольн Ред Импс", "Нью-Сейнтс" и БАТЭ).

Ну и приятный бонус – результат Сербии. Эта Ассоциация опережает Украину на 2,650 балла, но теряет представителя в противостоянии с Мальтой. Почему бы не попробовать их догнать?

В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги Конференций много интересных пар. Но о них поговорим потом. Как и чуть позже – о потенциальных соперниках "Динамо", "Зари" и "Днепра-1" в раунде плей-офф отбора трех евротурниров. Жеребьевка состоится второго августа.

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