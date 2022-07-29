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Андорра и еще плюс шесть. Семь стран уже завершили для себя еврокубковый сезон

Рейтинг УЕФА
(2 голосов)

После второго квалификационного раунда

Андорра и еще плюс шесть. Семь стран уже завершили для себя еврокубковый сезон

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

После второго квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций семь стран завершили для себя евросезон. Раньше мы писали о первом еврокубковом неудачнике – всех участников потеряла Андорра. Теперь к ней добавилось еще шесть Ассоциаций:

  • Грузия;
  • Албания;
  • Уэльс;
  • Гибралтар;
  • Черногория;
  • Сан-Марино.

Выше всех среди неудачников в Таблице коэффициентов стоит Грузия – сейчас она 44-я. У нее, а также у Албании, Гибралтара и Черногории было по четыре команды. У Уэльса, Андорры и Сан-Марино – по три.

До сих пор максимальное представительство в Таблице коэффициентов сохраняют пятнадцать стран. Самая низкая из них – на 50-й позиции в рейтинге (Лихтенштейн). Самая низкая из тех, кто сохраняет максимальное представительство и имеет право заявлять более одной команды – Румыния (27-е место в рейтинге).

Самая высокая из тех, кто уже потерял представителя/представителей – Шотландия (восьмое место рейтинга).

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В статье: Таблица коэффициентов
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