Семь стран закончили евросезон: 25 команд, суммарно более 65-ти матчей, а коэффициент ниже, чем у отстраненной россии
Алогичное решение полностью уничтожает спортивную логику и спортивный принцип
Фото: MARCA
UA-Футбол уже сообщал о том, что после второго квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций семь стран прекратили выступления в текущих еврокубках.
Всех представителей потеряли Грузия (44-е место Таблицы коэффициентов), Албания (48-е место ТК), Уэльс (49-е место ТК), Гибралтар (51-е место ТК), Андорра (53-е место ТК), Черногория (54-е место ТК), Сан-Марино (55-е место ТК).
Суммарно они делегировали в турниры 25 команд, приняли участие в организации и проведении 68-ми матчей. А в итоге каждая из этих стран получила меньший сезонный коэффициент, чем отстраненная россия.
Агрессору чиновники из УЕФА насчитали 4,333 балла (повторение самого маленького сезонного коэффициента россии за последнюю пятилетку) при нуле командах в еврокубках. Это позволяет российской ассоциации до сих пор находиться на первом месте (!) в таблице сезонного рейтинга коэффициентов.
Скриншот - kassiesa.net
И уже минимум семь стран, которые проводили матчи и добывали очки на футбольном поле, финишируют ниже дисквалифицированной ассоциации.
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