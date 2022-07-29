  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Рейтинг УЕФА
  4. Семь стран закончили евросезон: 25 команд, суммарно более 65-ти матчей, а коэффициент ниже, чем у отстраненной россии
В тренде

Семь стран закончили евросезон: 25 команд, суммарно более 65-ти матчей, а коэффициент ниже, чем у отстраненной россии

Рейтинг УЕФА
(2 голосов)

Алогичное решение полностью уничтожает спортивную логику и спортивный принцип

Семь стран закончили евросезон: 25 команд, суммарно более 65-ти матчей, а коэффициент ниже, чем у отстраненной россии

Фото: MARCA

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол уже сообщал о том, что после второго квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций семь стран прекратили выступления в текущих еврокубках.

Всех представителей потеряли Грузия (44-е место Таблицы коэффициентов), Албания (48-е место ТК), Уэльс (49-е место ТК), Гибралтар (51-е место ТК), Андорра (53-е место ТК), Черногория (54-е место ТК), Сан-Марино (55-е место ТК).

Суммарно они делегировали в турниры 25 команд, приняли участие в организации и проведении 68-ми матчей. А в итоге каждая из этих стран получила меньший сезонный коэффициент, чем отстраненная россия.

Агрессору чиновники из УЕФА насчитали 4,333 балла (повторение самого маленького сезонного коэффициента россии за последнюю пятилетку) при нуле командах в еврокубках. Это позволяет российской ассоциации до сих пор находиться на первом месте (!) в таблице сезонного рейтинга коэффициентов.

Семь стран закончили евросезон: 25 команд, суммарно более 65-ти матчей, а коэффициент ниже, чем у отстраненной россии - изображение 1

Скриншот - kassiesa.net

И уже минимум семь стран, которые проводили матчи и добывали очки на футбольном поле, финишируют ниже дисквалифицированной ассоциации.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Таблица коэффициентов
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Olegyurchak (Хмельницький )
29.07.2022 в 20:24
УЕФА ще трішки газу "нанюхається" і взагалі зробить росію переможцем ЛЧ. Ця організація, за останні декілька років, дискредитувала себе як керівник європейського футболу повністю.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде