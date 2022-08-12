Таблица коэффициентов УЕФА. Максимум от Динамо очень уместен, помощь других – как словно слезы

Оптимисты скажут – есть позитив. По крайней мере, теперь до конца осени-начала зимы можно не беспокоиться о количестве украинских участников в еврокубках. Она на протяжении этого отрезка будет постоянной – три представителя в групповом раунде. Осталось определить, кто в каком турнире.

А если серьезно, то терять всегда неприятно. "Ворскла" вылетела еще раньше, "Заря" – теперь. Обе в сумме добавили в рейтинг страны два балла (0,4 по конвертации еврокубков), что являются слезами… Поэтому максимум от "Динамо" очень уместен. И здесь нам на руку сыграло наличие екстра-таймов в поединке со "Штурмом". Попади Гармаш на последних секундах основного времени в ворота, а не в перекладину, не было бы возможности вырвать победу и максимума в ТК. А так… А так, по крайней мере, можем померяться с конкурентами.

Греция отхватила на неделе два балла (0,5 по конвертации ТК), но потеряла двух участников. Остался один "Олимпиакос", имеющий шансы на первую корзину Лиги Европы, но не поражающий игрой. Дело чести – как минимум сохранить отрыв в 1,225, который сейчас имеет Украина. В этом же контексте можно говорить о Хорватии, которая на неделе получила один балл (0,25 по конвертации ТК), но провела в раунд плей-офф две команды. Однако у "Хайдука" далее – "Вильярреал", а вот "Динамо" (Загреб) может зацепить бонусы за выход в группу Лиги чемпионов. Однако если не оно, тогда "Буде-Глимт" – выбирать нужно по принципу "меньшее зло".

Норвегия на этой неделе немного притормозила. По крайней мере, если сравнивать с предыдущими игровыми днями. Упоминавшийся выше чемпионов потерял полбалла в Литве, "Лиллестрем", "Мольде" и "Викинг" синхронно проиграли. Важное примечание: проиграли, но двое дальше прошли.

0,5 балла "Буде-Глимта" (0,125 по конвертации ТК) даже при условии меньшего делителя не равняется с баллом (0,2 по конвертации ТК) "Динамо" – (+0,075) для Украины. Но там, где проваливается один конкурент, выстреливает другой. Швейцария на неделе потеряла "Лугано", однако усилиями "Базеля", "Цюриха" и "Янг Бойза" взяла три очка. Три делим на четыре и получаем 0,75 балла недельного достижения. И уже всего 0,275 отставания от Украины. Угроза опуститься ниже 15-го места маячит четко.

Но для реализации этой угрозы нужен прорыв из-за нашей спины, кроме Швейцарии, еще одной страны. Наверное, больше всего шансов на это у Чехии. Она на неделе одержала победу и две ничьи, что равно 0,5 балла. Запас перед чехами у нас еще есть, но они рвутся в группу тремя командами. "Виктория" еще и на бонус претендует.

Дания на неделе потерпела два поражения, один матч выиграла, одну команду потеряла. Эту страну держим на расстоянии уверенно, хотя существует еще вариант бороться с ней тремя командами в группах против четырех. Сглаживает напряжение идентичный украинскому датский делитель – "5" на "5". Упустить их рывок можно разве что лежа самим…

Ну и взгляд на Сербию – почему бы нет?! "Чукаречки" прогнозировано вылетели с нулем от "Твенте", "Партизан" выгрыз только ничью у АЕКа (соперник "Днепра-1" в плей-офф Лиги Европы), "Црвена Звезда" победила "Пюник". Преимущество над Украиной немного наращено (+0,175), но в целом ситуация не критическая. Немного счастья нам при жеребьевке групп, а им немного трудностей… Однако это не в приоритете.

До группового этапа украинские представители сыграют еще четыре матча. На кону – четыре очка + четыре бонусных балла. Соперники – из Португалии и Кипра. Бороться надо, а цыплят, как говорится, уже по осени считать.

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