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Российская подстилка и четыре нормальные страны. Еще пять Ассоциаций закончили для себя евросезон

Рейтинг УЕФА
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После ответных матчей третьего квалификационного раунда

Российская подстилка и четыре нормальные страны. Еще пять Ассоциаций закончили для себя евросезон

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Состоялись ответные матчи третьего квалификационного раунда всех трех европейских турниров. По итогу большое количество команд вылетели из еврокубков. Некоторые страны потеряли своих последних представителей.

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В частности, беларусь, у которой оставался один-единственный "Шахтер" (солигорск). Страна-подстилка россии, страна-агрессор во второй раз подряд провалилась на международной арене, став худшей в Европе по показателю сезонного рейтинга (0,625). Помимо беларуси, этот раунд стал последним для Казахстана, Эстонии, Исландии и Фарерских островов.

Эти страны присоединились к семи неудачникам, для которых еврокубки кончились еще раньше (Сан-Марино, Черногория, Андорра, Гибралтар, Уэльс, Албания, Грузия).

Страны, уже закончившие евросезон (в порядке расположения в Таблице коэффициентов):

  • Казахстан;
  • беларусь;
  • Фарерские острова;
  • Грузия;
  • Эстония;
  • Исландия;
  • Албания;
  • Уэльс;
  • Гибралтар;
  • Андорра;
  • Черногория;
  • Сан-Марино.

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