Российская подстилка и четыре нормальные страны. Еще пять Ассоциаций закончили для себя евросезон
После ответных матчей третьего квалификационного раунда
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Состоялись ответные матчи третьего квалификационного раунда всех трех европейских турниров. По итогу большое количество команд вылетели из еврокубков. Некоторые страны потеряли своих последних представителей.
В частности, беларусь, у которой оставался один-единственный "Шахтер" (солигорск). Страна-подстилка россии, страна-агрессор во второй раз подряд провалилась на международной арене, став худшей в Европе по показателю сезонного рейтинга (0,625). Помимо беларуси, этот раунд стал последним для Казахстана, Эстонии, Исландии и Фарерских островов.
Эти страны присоединились к семи неудачникам, для которых еврокубки кончились еще раньше (Сан-Марино, Черногория, Андорра, Гибралтар, Уэльс, Албания, Грузия).
- Казахстан;
- беларусь;
- Фарерские острова;
- Грузия;
- Эстония;
- Исландия;
- Албания;
- Уэльс;
- Гибралтар;
- Андорра;
- Черногория;
- Сан-Марино.
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