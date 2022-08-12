Состоялись ответные матчи третьего квалификационного раунда всех трех европейских турниров. По итогу большое количество команд вылетели из еврокубков. Некоторые страны потеряли своих последних представителей.

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В частности, беларусь, у которой оставался один-единственный "Шахтер" (солигорск). Страна-подстилка россии, страна-агрессор во второй раз подряд провалилась на международной арене, став худшей в Европе по показателю сезонного рейтинга (0,625). Помимо беларуси, этот раунд стал последним для Казахстана, Эстонии, Исландии и Фарерских островов.

Эти страны присоединились к семи неудачникам, для которых еврокубки кончились еще раньше (Сан-Марино, Черногория, Андорра, Гибралтар, Уэльс, Албания, Грузия).

Страны, уже закончившие евросезон (в порядке расположения в Таблице коэффициентов):

Казахстан;

беларусь;

Фарерские острова;

Грузия;

Эстония;

Исландия;

Албания;

Уэльс;

Гибралтар;

Андорра;

Черногория;

Сан-Марино.

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