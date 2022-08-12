Времени на саморазвитие нет - нужно помогать россии разрушать мир. Беларусь стала самой худшей страной евросезона
Последнее место в сезонном рейтинге коэффициентов 2022/23
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Для двенадцати стран евросезон 2022/23 уже окончен. Подробный список UA-Футбол публиковал здесь >>>
Отметим, что после вчерашних матчей третьего квалификационного раунда Лиги конференций окончательно стало известно, что беларусь стала самой худшей Ассоциацией нынешних еврокубков.
Страна-подстилка россии четырьмя командами набрала 0,625 рейтинга, что хуже даже Андорры, Сан-Марино и Гибралтар. Последнее место сезонного коэффициента.
Скриншот - kassiesa.net
Также Беларусь – самая плохая страна по суммарному коэффициенту двух последних сезонов еврокубков.
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