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Времени на саморазвитие нет - нужно помогать россии разрушать мир. Беларусь стала самой худшей страной евросезона

Рейтинг УЕФА
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Последнее место в сезонном рейтинге коэффициентов 2022/23

Времени на саморазвитие нет - нужно помогать россии разрушать мир. Беларусь стала самой худшей страной евросезона

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Для двенадцати стран евросезон 2022/23 уже окончен. Подробный список UA-Футбол публиковал здесь >>>

Отметим, что после вчерашних матчей третьего квалификационного раунда Лиги конференций окончательно стало известно, что беларусь стала самой худшей Ассоциацией нынешних еврокубков.

Страна-подстилка россии четырьмя командами набрала 0,625 рейтинга, что хуже даже Андорры, Сан-Марино и Гибралтар. Последнее место сезонного коэффициента.

Времени на саморазвитие нет - нужно помогать россии разрушать мир. Беларусь стала самой худшей страной евросезона - изображение 1

Скриншот - kassiesa.net

Также Беларусь – самая плохая страна по суммарному коэффициенту двух последних сезонов еврокубков.

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