UA-Футбол в утренних новостях уже сообщал о том, что еврокубковый сезон 2022/23 после третьего раунда квалификации окончен для двенадцати стран:

Казахстан; беларусь; Фарерские острова; Грузия; Эстония; Исландия; Албания; Уэльс; Гибралтар; Андорра; Черногория; Сан-Марино.

Расположены в порядке нахождения в Таблице коэффициентов. Семь стран прекратили выступления после второго круга отбора, пять – после третьего. В итоге, каждая из этих двенадцати стран, придерживаясь спортивного принципа, проводя и организуя матчи, набрала сезонный коэффициент меньше, чем дисквалифицированная россия.

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Агрессорам, напомним, УЕФА насчитала 4,333 балла как самый маленький личный показатель за последнюю пятилетку. Мотивы такого решения неизвестны. Ранее, когда УЕФА отстраняла Англию, за каждый сезон дисквалификации "штрафники" получали ноль баллов в Таблицу коэффициентов.

Это решение УЕФА до сих пор позволяет россии возглавлять (!) сезонный рейтинг коэффициентов 2022/23.