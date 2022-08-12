Уже двенадцать стран закончили сезон УЕФА с более низким рейтингом, чем у дисквалифицированной россии
Решение УЕФА начислить дисквалифицированной Ассоциации 4,333 балла за сезон противоречит спортивному принципу
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UA-Футбол в утренних новостях уже сообщал о том, что еврокубковый сезон 2022/23 после третьего раунда квалификации окончен для двенадцати стран:
- Казахстан;
- беларусь;
- Фарерские острова;
- Грузия;
- Эстония;
- Исландия;
- Албания;
- Уэльс;
- Гибралтар;
- Андорра;
- Черногория;
- Сан-Марино.
Расположены в порядке нахождения в Таблице коэффициентов. Семь стран прекратили выступления после второго круга отбора, пять – после третьего. В итоге, каждая из этих двенадцати стран, придерживаясь спортивного принципа, проводя и организуя матчи, набрала сезонный коэффициент меньше, чем дисквалифицированная россия.
Агрессорам, напомним, УЕФА насчитала 4,333 балла как самый маленький личный показатель за последнюю пятилетку. Мотивы такого решения неизвестны. Ранее, когда УЕФА отстраняла Англию, за каждый сезон дисквалификации "штрафники" получали ноль баллов в Таблицу коэффициентов.
Это решение УЕФА до сих пор позволяет россии возглавлять (!) сезонный рейтинг коэффициентов 2022/23.
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