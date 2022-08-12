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Уже двенадцать стран закончили сезон УЕФА с более низким рейтингом, чем у дисквалифицированной россии

Рейтинг УЕФА
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Решение УЕФА начислить дисквалифицированной Ассоциации 4,333 балла за сезон противоречит спортивному принципу

Уже двенадцать стран закончили сезон УЕФА с более низким рейтингом, чем у дисквалифицированной россии

lip

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол в утренних новостях уже сообщал о том, что еврокубковый сезон 2022/23 после третьего раунда квалификации окончен для двенадцати стран:

  1. Казахстан;
  2. беларусь;
  3. Фарерские острова;
  4. Грузия;
  5. Эстония;
  6. Исландия;
  7. Албания;
  8. Уэльс;
  9. Гибралтар;
  10. Андорра;
  11. Черногория;
  12. Сан-Марино.

Расположены в порядке нахождения в Таблице коэффициентов. Семь стран прекратили выступления после второго круга отбора, пять – после третьего. В итоге, каждая из этих двенадцати стран, придерживаясь спортивного принципа, проводя и организуя матчи, набрала сезонный коэффициент меньше, чем дисквалифицированная россия.

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Агрессорам, напомним, УЕФА насчитала 4,333 балла как самый маленький личный показатель за последнюю пятилетку. Мотивы такого решения неизвестны. Ранее, когда УЕФА отстраняла Англию, за каждый сезон дисквалификации "штрафники" получали ноль баллов в Таблицу коэффициентов.

Это решение УЕФА до сих пор позволяет россии возглавлять (!) сезонный рейтинг коэффициентов 2022/23.

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