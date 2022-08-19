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Таблица коэффициентов УЕФА. На ноль умножены надежды

Рейтинг УЕФА
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Два поражения в двух матчах

Таблица коэффициентов УЕФА. На ноль умножены надежды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Украина в этом сезоне уже брала максимум из возможного за неделю – придется теперь пережить и минимум из возможного. Ноль – он всюду ноль, но в Таблице коэффициентов это еще и почти стопроцентная гарантия "выхода в минус" по отношению к конкурентам.

По крайней мере, невозможно было рассчитывать на потерю всех баллов всеми нашими соперниками. Ничего не получила Хорватия – хоть какое-то утешение. Крошкой удовлетворилась Греция (ничья "Олимпиакоса" – 0,125 балла) – не критично. Пятьдесят процентов отхватила Сербия. В нашем положении 0,25 балла для конкурента это существенно. Существенно и у Норвегии: 0,5 из 0,75 возможного. Однако наша главная забота – не те, кто впереди, а те, кто за спиной.

Лишь завуалированный провал швейцарцев помог нам по итогам недели удержать четырнадцатую строчку. Завуалированный, потому что "Цюрих" выиграл, но "Базель" и "Янг Бойз" проиграли. Вот так эта страна очутилась на грани того, чтобы войти в осень только с одним представителем.

Однако сейчас лето – и очень мощное давление от швейцарцев. Они отстают на 0,025 балла, практически не оставляя нам шансов в контексте последней недели квалификации. Давит также Чехия. За поражение "Славии" нужно поблагодарить поляков, зато "Виктория" и "Словацко" не пошли по пути неудачников. Ничья и победа принесли стране 0,375 балла, что помогло обойти Грецию. Украина тоже недалеко. Бонус от "Виктории" – и мы уже позади.

Дания на неделе обогатилась победой "Копенгагена" (+0,2), но на ноль сошла в нижесортных турнирах.

Неделя выдалась не из легких, но дальше будет еще сложнее. Так что или закаливать характер, или сдаваться без боя.

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Скриншот - kassiesa.net

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