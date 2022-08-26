Еще плюс шесть. Восемнадцать стран уже закончили для себя евросезон

После второго квалификационного раунда было семь стран, потерявших всех еврокубковых участников. После третьего раунда квалификации прибавилось еще пять. И вот раунд плей-офф отбора стал последней остановкой еще для шести стран.

К Казахстану, белоруси; Фарерским островам, Грузии, Эстонии, Исландии, Албании, Уэльсу, Гибралтару, Андорры, Черногории и Сан-Марино добавились Словения, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Северная Македония, Мальта и Люксембург.

Страны, уже закончившие евросезон (в порядке расположения в Таблице коэффициентов):

Казахстан;

Словения;

Беларусь;

Босния и Герцеговина;

Люксембург;

Фарерские острова;

Северная Ирландия;

Мальта;

Грузия;

Эстония;

Исландия;

Албания;

Вельс;

Гибралтар;

Северная Македония;

Андорра;

Черногория;

Сан-Марино.

Самый высокий среди неудачников занимает 30-ю позицию в Таблице коэффициентов. Самая низкая из тех, кто еще в игре – Армения (42 место).

Помимо первых пяти стран (Англия, Испания, Германия, Италия, Франция), максимальное представительство в сезоне сохраняет Лихтенштейн. Также это единственная страна, которая перед началом группового этапа имеет более высокий сезонный рейтинг, чем дисквалифицированная россия.

Следующий вылет стран из еврокубков состоится поздней осенью – после группового раунда.