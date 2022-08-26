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Еще плюс шесть. Восемнадцать стран уже закончили для себя евросезон

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Потеряв всех участников еврокубков

Еще плюс шесть. Восемнадцать стран уже закончили для себя евросезон

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

После второго квалификационного раунда было семь стран, потерявших всех еврокубковых участников. После третьего раунда квалификации прибавилось еще пять. И вот раунд плей-офф отбора стал последней остановкой еще для шести стран.

К Казахстану, белоруси; Фарерским островам, Грузии, Эстонии, Исландии, Албании, Уэльсу, Гибралтару, Андорры, Черногории и Сан-Марино добавились Словения, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Северная Македония, Мальта и Люксембург.

Страны, уже закончившие евросезон (в порядке расположения в Таблице коэффициентов):

  • Казахстан;
  • Словения;
  • Беларусь;
  • Босния и Герцеговина;
  • Люксембург;
  • Фарерские острова;
  • Северная Ирландия;
  • Мальта;
  • Грузия;
  • Эстония;
  • Исландия;
  • Албания;
  • Вельс;
  • Гибралтар;
  • Северная Македония;
  • Андорра;
  • Черногория;
  • Сан-Марино.

Самый высокий среди неудачников занимает 30-ю позицию в Таблице коэффициентов. Самая низкая из тех, кто еще в игре – Армения (42 место).

Помимо первых пяти стран (Англия, Испания, Германия, Италия, Франция), максимальное представительство в сезоне сохраняет Лихтенштейн. Также это единственная страна, которая перед началом группового этапа имеет более высокий сезонный рейтинг, чем дисквалифицированная россия.

Следующий вылет стран из еврокубков состоится поздней осенью – после группового раунда.

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В статье: Таблица коэффициентов
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