Еще плюс шесть. Восемнадцать стран уже закончили для себя евросезон
Потеряв всех участников еврокубков
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После второго квалификационного раунда было семь стран, потерявших всех еврокубковых участников. После третьего раунда квалификации прибавилось еще пять. И вот раунд плей-офф отбора стал последней остановкой еще для шести стран.
К Казахстану, белоруси; Фарерским островам, Грузии, Эстонии, Исландии, Албании, Уэльсу, Гибралтару, Андорры, Черногории и Сан-Марино добавились Словения, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Северная Македония, Мальта и Люксембург.
- Казахстан;
- Словения;
- Беларусь;
- Босния и Герцеговина;
- Люксембург;
- Фарерские острова;
- Северная Ирландия;
- Мальта;
- Грузия;
- Эстония;
- Исландия;
- Албания;
- Вельс;
- Гибралтар;
- Северная Македония;
- Андорра;
- Черногория;
- Сан-Марино.
Самый высокий среди неудачников занимает 30-ю позицию в Таблице коэффициентов. Самая низкая из тех, кто еще в игре – Армения (42 место).
Помимо первых пяти стран (Англия, Испания, Германия, Италия, Франция), максимальное представительство в сезоне сохраняет Лихтенштейн. Также это единственная страна, которая перед началом группового этапа имеет более высокий сезонный рейтинг, чем дисквалифицированная россия.
Следующий вылет стран из еврокубков состоится поздней осенью – после группового раунда.
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