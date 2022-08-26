UA-Футбол сообщал о том, что уже восемнадцать стран завершили для себя евросезон 2022/23, потеряв всех представителей. Все эти восемнадцать стран, суммарно проведя десятки матчей, финишировали в сезонном рейтинге ниже дисквалифицированной россии, которой насчитали 4,333 балла как наименьший коэффициент за пятилетку.

Страна-агрессор по-прежнему находится среди лидеров сезонного рейтинга, хотя прошло уже пять кругов отбора. Единственной страной, обошедшей россию в сезонной Таблице коэффициентов, стал Лихтенштейн. Благодаря прорыву "Вадуца" и делителю "один" эта Ассоциация имеет сейчас 4,500 балла.

Страны, уже закончившие евросезон (в порядке расположения в Таблице коэффициентов):

Казахстан;

Словения;

Беларусь;

Босния и Герцеговина;

Люксембург;

Фарерские острова;

Северная Ирландия;

Мальта;

Грузия;

Эстония;

Исландия;

Албания;

Вельс;

Гибралтар;

Северная Македония;

Андорра;

Черногория;

Сан-Марино.

Самый высокий среди неудачников занимает 30-ю позицию в Таблице коэффициентов. Самая низкая из тех, кто еще в игре – Армения (42 место).