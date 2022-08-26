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Восемнадцать стран закончили сезон ниже россии. Только одна Ассоциация опережает дисквалификанта в сезонном рейтинге

Рейтинг УЕФА
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Если бы не прорыл Вадуца из Лихтенштейна, дисквалифицированная страна до сих пор была бы лидером сезона

Восемнадцать стран закончили сезон ниже россии. Только одна Ассоциация опережает дисквалификанта в сезонном рейтинге

Фото: twitter.com/UEFA

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол сообщал о том, что уже восемнадцать стран завершили для себя евросезон 2022/23, потеряв всех представителей. Все эти восемнадцать стран, суммарно проведя десятки матчей, финишировали в сезонном рейтинге ниже дисквалифицированной россии, которой насчитали 4,333 балла как наименьший коэффициент за пятилетку.

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Страна-агрессор по-прежнему находится среди лидеров сезонного рейтинга, хотя прошло уже пять кругов отбора. Единственной страной, обошедшей россию в сезонной Таблице коэффициентов, стал Лихтенштейн. Благодаря прорыву "Вадуца" и делителю "один" эта Ассоциация имеет сейчас 4,500 балла.

Страны, уже закончившие евросезон (в порядке расположения в Таблице коэффициентов):

  • Казахстан;
  • Словения;
  • Беларусь;
  • Босния и Герцеговина;
  • Люксембург;
  • Фарерские острова;
  • Северная Ирландия;
  • Мальта;
  • Грузия;
  • Эстония;
  • Исландия;
  • Албания;
  • Вельс;
  • Гибралтар;
  • Северная Македония;
  • Андорра;
  • Черногория;
  • Сан-Марино.

Самый высокий среди неудачников занимает 30-ю позицию в Таблице коэффициентов. Самая низкая из тех, кто еще в игре – Армения (42 место).

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