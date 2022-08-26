Восемнадцать стран закончили сезон ниже россии. Только одна Ассоциация опережает дисквалификанта в сезонном рейтинге
Если бы не прорыл Вадуца из Лихтенштейна, дисквалифицированная страна до сих пор была бы лидером сезона
Фото: twitter.com/UEFA
UA-Футбол сообщал о том, что уже восемнадцать стран завершили для себя евросезон 2022/23, потеряв всех представителей. Все эти восемнадцать стран, суммарно проведя десятки матчей, финишировали в сезонном рейтинге ниже дисквалифицированной россии, которой насчитали 4,333 балла как наименьший коэффициент за пятилетку.
Страна-агрессор по-прежнему находится среди лидеров сезонного рейтинга, хотя прошло уже пять кругов отбора. Единственной страной, обошедшей россию в сезонной Таблице коэффициентов, стал Лихтенштейн. Благодаря прорыву "Вадуца" и делителю "один" эта Ассоциация имеет сейчас 4,500 балла.
- Казахстан;
- Словения;
- Беларусь;
- Босния и Герцеговина;
- Люксембург;
- Фарерские острова;
- Северная Ирландия;
- Мальта;
- Грузия;
- Эстония;
- Исландия;
- Албания;
- Вельс;
- Гибралтар;
- Северная Македония;
- Андорра;
- Черногория;
- Сан-Марино.
Самый высокий среди неудачников занимает 30-ю позицию в Таблице коэффициентов. Самая низкая из тех, кто еще в игре – Армения (42 место).
Популярное сейчас
- Шикарный гол ножницами. Легионер Динамо помог своей команде выйти в группу Лиги конференций
- Красотка дня. Жена Джона Терри демонстрирует роскошную фигуру на отдыхе. ФОТО
- Отбор ЛЕ. Цюрих, Мальме, Фенербахче и Олимпиакос идут дальше, провал Гента
- Еще плюс шесть. Восемнадцать стран уже закончили для себя евросезон
- Во Львовской области предлагают строить убежища в виде нор хоббитов из Властелина колец. ФОТО
- Жена Малиновского заявила, что они с Русланом купили дом в Бергамо