  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Рейтинг УЕФА
  4. Лихтенштейн, Косово и Литва дебютируют в групповом раунде еврокубков
В тренде

Лихтенштейн, Косово и Литва дебютируют в групповом раунде еврокубков

Рейтинг УЕФА
(1 голосов)

География расширяется

Лихтенштейн, Косово и Литва дебютируют в групповом раунде еврокубков

Фото: ru.uefa.com

UA-Футбол
Новина українською

По итогам квалификации Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций 36 стран будут представлены на групповом раунде разных еврокубков. Среди этих 36 стран – трое дебютантов.

"Вадуц", играющий во второй швейцарской лиге, но имеющий возможность выступать в еврокубках как победитель Кубка Лихтенштейна, одолел в отборе Лиги конференций "Копер", "Коньяспор" и "Рапид" (Вена), обеспечив своей стране первый в ее истории групповой раунд.

Литва вошла в элиту силами "Жальгириса", который вылетел из Лиги чемпионов в третьем квалификационном раунде, проиграл в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы, но переместился в группу Лиги конференций.

Косово провел в группу чемпиона "Балкани". Он вылетел из квалификации Лиги чемпионов, но затем уверенно прошел "Ла Фиориту", "Клаксквик" и "Шкупи" в квалификации Лиги конференций – без поражения и даже ничьих.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде