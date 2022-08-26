Лихтенштейн, Косово и Литва дебютируют в групповом раунде еврокубков
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Фото: ru.uefa.com
По итогам квалификации Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций 36 стран будут представлены на групповом раунде разных еврокубков. Среди этих 36 стран – трое дебютантов.
"Вадуц", играющий во второй швейцарской лиге, но имеющий возможность выступать в еврокубках как победитель Кубка Лихтенштейна, одолел в отборе Лиги конференций "Копер", "Коньяспор" и "Рапид" (Вена), обеспечив своей стране первый в ее истории групповой раунд.
Литва вошла в элиту силами "Жальгириса", который вылетел из Лиги чемпионов в третьем квалификационном раунде, проиграл в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы, но переместился в группу Лиги конференций.
Косово провел в группу чемпиона "Балкани". Он вылетел из квалификации Лиги чемпионов, но затем уверенно прошел "Ла Фиориту", "Клаксквик" и "Шкупи" в квалификации Лиги конференций – без поражения и даже ничьих.
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