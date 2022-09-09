Таблица коэффициентов УЕФА. Укрепились… Ослабели… В зависимости – как смотреть

Был соблазн написать в заглавии, что Украина "умудрилась" укрепить позиции, но это не так. Перед первым туром отрыв от ближайшего преследователя составляв 0.975, сейчас – 0.950. "Разгуляться" не позволила Хорватия, которая одной командой на неделе добыла столько же, сколько мы – тремя (одна победа, два балла). Но поскольку у них делитель меньше, то их два балла весят больше – 0.5 против наших 0.4 по конвертации Таблицы коэффициентов.

Но это крохи. Хорватия одной командой создает не слишком сильное давление из-за спины. Как и Греция, единственный представитель которой к тому же на неделе уступил представителю четвертой корзины ("Нант" - "Олимпиакос" 2:1). Поэтому да: в отношении Греции позиции укрепили. И самое главное – укрепили их в отношении Дании, представленной в группе, как и мы, тремя командами.

"Копенгаген", "Силькеборг" и "Мидтьюлланн" синхронно проиграли, что сделало победу нашего "Шахтера" (0.4) прогрессивной по отношению к позициям Дании. Теперь отрыв составляет 1.475, что в контексте борьбы за топ-15 очень неплохо. Но там прут турки. Они до сих пор проигрывают нам в общей Таблице почти два с половиной балла, зато на неделе взяли полноценный балл. Это (+0.6) по отношению к Украине – такими темпами могут и догнать.

Поэтому для Украины было бы полезно не только обойти стоячую дисквалифицированную страну-террористку (для этого нужна еще хотя бы ничья), но и догнать/опередить кого-нибудь из тех, кто по-настоящему в игре. Швейцарию, Чехию, Норвегию. На неделе все набрали больше, однако абсолютно всем разницу относительно Украины (+0.1) обеспечили меньшие делители, а не особые результаты. И Швейцария, и Чехия, и Норвегия, как и мы, взяли по два балла. Но ведь у них делятся на "четыре", а не на "пять".

Из этой компании выпала Сербия: две ее команды получили только балл, что равно 1/4-й очка (0.25) по конвертации Таблицы коэффициентов. Эту страну спасает старый багаж, хотя до сих пор неясно, насколько его хватит.

Сложный сезон, но можно говорить, что Украина все еще держит удар. А на следующей неделе, учитывая имена соперников ("Селтик", АЕК, "Аполлон"), по примеру наших славных ВСУ (низкий им поклон), можно попытаться пойти в контрнаступление. Почему бы и нет? Этот сезон очень динамичен. Уже через неделю третья часть групповой дистанции будет преодолена. Откладывать на потом смысла нет.

Скриншот - kassiesa.net