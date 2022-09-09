Таблица коэффициентов УЕФА. Укрепились… Ослабели… В зависимости – как смотреть
Украина все еще вне топ-15
Getty Images/Global Images Ukraine
Был соблазн написать в заглавии, что Украина "умудрилась" укрепить позиции, но это не так. Перед первым туром отрыв от ближайшего преследователя составляв 0.975, сейчас – 0.950. "Разгуляться" не позволила Хорватия, которая одной командой на неделе добыла столько же, сколько мы – тремя (одна победа, два балла). Но поскольку у них делитель меньше, то их два балла весят больше – 0.5 против наших 0.4 по конвертации Таблицы коэффициентов.
Но это крохи. Хорватия одной командой создает не слишком сильное давление из-за спины. Как и Греция, единственный представитель которой к тому же на неделе уступил представителю четвертой корзины ("Нант" - "Олимпиакос" 2:1). Поэтому да: в отношении Греции позиции укрепили. И самое главное – укрепили их в отношении Дании, представленной в группе, как и мы, тремя командами.
"Копенгаген", "Силькеборг" и "Мидтьюлланн" синхронно проиграли, что сделало победу нашего "Шахтера" (0.4) прогрессивной по отношению к позициям Дании. Теперь отрыв составляет 1.475, что в контексте борьбы за топ-15 очень неплохо. Но там прут турки. Они до сих пор проигрывают нам в общей Таблице почти два с половиной балла, зато на неделе взяли полноценный балл. Это (+0.6) по отношению к Украине – такими темпами могут и догнать.
Поэтому для Украины было бы полезно не только обойти стоячую дисквалифицированную страну-террористку (для этого нужна еще хотя бы ничья), но и догнать/опередить кого-нибудь из тех, кто по-настоящему в игре. Швейцарию, Чехию, Норвегию. На неделе все набрали больше, однако абсолютно всем разницу относительно Украины (+0.1) обеспечили меньшие делители, а не особые результаты. И Швейцария, и Чехия, и Норвегия, как и мы, взяли по два балла. Но ведь у них делятся на "четыре", а не на "пять".
Из этой компании выпала Сербия: две ее команды получили только балл, что равно 1/4-й очка (0.25) по конвертации Таблицы коэффициентов. Эту страну спасает старый багаж, хотя до сих пор неясно, насколько его хватит.
Сложный сезон, но можно говорить, что Украина все еще держит удар. А на следующей неделе, учитывая имена соперников ("Селтик", АЕК, "Аполлон"), по примеру наших славных ВСУ (низкий им поклон), можно попытаться пойти в контрнаступление. Почему бы и нет? Этот сезон очень динамичен. Уже через неделю третья часть групповой дистанции будет преодолена. Откладывать на потом смысла нет.
Скриншот - kassiesa.net
Популярное сейчас
- Фенербахче - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Фанаты Фенербахче несут маски путина на матч против Динамо – Фото
- С украинцем из Шахтера. УЕФА назвал команду недели в Лиге чемпионов
- ЛЕ. Фенербахче - Динамо 2:1. Болезненный сценарий логического итога
- Красотка дня. Влада Зинченко также примеряла форму Арсенала. ФОТО
- Ирина Морозюк в Турции показывает, как правильно заваривать чай. ВИДЕО
Новости по теме
- 13:47 Зарубежные Лига конференций. Дебют Днепра-1, возможности Чехии и запасной вариант для Норвегии
- 12:18 Зарубежные Лига Европы. Динамо против старых знакомых, угроза от Дании, нелегкая жизнь представителя Греции
- 08:55 Прогнозы на футбол Фенербахче - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 08.09.2022