В матче второго тура Лиги конференций "Аполлон" - "Днепр-1" победу одержала украинская команда (3:1). Голы забивали Рубчинский и дважды Довбик.

Это первая еврокубковая победа "Днепра-1" в истории клуба. До сих пор было сыграно три матча – и все три были проигрышными.

"Днепр-1" стал двадцатой украинской командой, которая приносила стране очки в Таблицу коэффициентов. Победа на групповом раунде ценится в два балла, что помогло "Днепру-1" в общей сводной украинской Таблице коэффициентов подняться на семнадцатое место, обойдя "Кривбасс" (два очка в шести матчах), "Десну" (пол очка) и "Олимпик" (пол очка).

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