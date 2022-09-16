Таблица коэффициентов УЕФА. Украина обходит дисквалификанта. Но получает нового конкурента

"Последнее слово запоминается наилучшее" – в контексте текущей еврокубковой недели от этого правила лучше абстрагироваться. Хронологически последний матч принес украинским болельщикам немало разочарований, ведь представитель первой корзины ("Динамо") в формально домашнем матче был повержен представителем четвертого (АЕК). Очень неприятно, но не это обстоятельство определяет всеобщую тональность второго тура. Украина взяла три очка (0,6 по конвертации Таблицы коэффициентов), не подпустив большинство тех, кто за спиной, и подобравшись к некоторым из тех, кто впереди. Прогресс есть даже с учетом провала "Динамо".

На прошлой неделе мы нарастили отрыв от Дании – теперь просто удержали ее на расстоянии (у них все те же 3/5 = 0,6 балла, что и у нас). И это нормально. Относительно Хорватии и Греции, чьи представители проиграли, ушли в отрыв (+0,6). И это здорово.

Греция нам все еще конкурент (отрыв составляет менее двух баллов), но Турция – более явный. Просто безумный темп (1,4 балла на неделе) помог нашим черноморским соседям опередить Грецию, почти догнать Хорватию и дышать в спину Дании. С этой страной просто невозможно не считаться.

Для того, чтобы в борьбе за место в топ-15 иметь более крепкие позиции (с учетом темпа Турции), нужно опережать впередиидущих. Относительно страны-террористки это был только вопрос времени (россия уже позади), а вот с другими сложнее. Хотя на этой неделе Украина смогла приблизиться и к Норвегии (+0,1), и к Швейцарии (+0,1), и к Чехии (+0,1). И даже от Сербии сократили отставание, хотя в целом она еще далеко (2,675).

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В сезонном рейтинге (коэффициент 2022/23) Украина за пределами топ-25 (28-е место), но плотность результатов такова, что одна победа может вплотную приблизить к "двадцатке". Среди наших конкурентов Чехия находится в топ-5 (четвертое место), а Турция взобралась уже на седьмое. Страна 404, получившая подачку от УЕФА и долгое время удерживающая сезонное лидерство даже в статусе дисквалификанта, уже тринадцатая. И это еще не конец.

Далее еврокубки идут на небольшую паузу, после которой возобновят быстрый темп. Грандам нашим будет сложновато против представителей топ-чемпионатов ("Реал" для "Шахтера" и "Ренн" – для "Динамо"), но попытается подстраховать "Днепр-1" (у него – "Вадуц").

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